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الرياضة

نادي الإمارات يدرس التعاون مع بونيودكور الأوزبكي

نادي الإمارات يدرس التعاون مع بونيودكور الأوزبكي
7 ديسمبر 2023 14:15

رأس الخيمة (الاتحاد)
استقبل يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، زوكيرجون رئيس مجلس إدارة نادي بونيودكور الأوزبكي والوفد المرافق له، بحضور عادل الخيال عضو مجلس الإدارة وممثلي النادي، وتأتي الزيارة حسب تصريح زوكيرجون بعد السمعة الكبيرة التي انتشرت في الصحف الأوزبكية والروسية عن نادي الإمارات، خاصة بعد ضمه النجم الكبير الإسباني أندرياس إنييستا، حيث استغل وجوده في رحلة عمل بدبي لزيارة نادي الإمارات، والاطلاع عليه عن قرب، وكذلك عدم تفويت لقاء النجم إنييستا.
وتناول مجلس إدارة الإمارات برئاسة يوسف البطران مع الوفد، سبل التعاون الرياضي المشترك، ودراسة عمل اتفاقية شراكة وتبادل زيارات ومعسكرات ولاعبين من الجانبين.
وقام الوفد بجولة في ملاعب النادي، واطلع على منشآته وتابع تدريبات فرق كرة القدم، وأشاد الوفد بالاهتمام الكبير بالفرق الصغيرة، وتنظيم العمل في النادي، كما تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبين.

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