هذا اللاعب سعره 80 مليون يورو وبرشلونة يريد أن يدفع 30 مليوناً



أنور إبراهيم (القاهرة)

تفتح سوق الانتقالات الشتوية «الميركاتو الشتوي» أبوابها اعتباراً من أول يناير القادم، وتتأهب الأندية الأوروبية لفتح «خزائنها» من أجل تدعيم صفوفها بما تحتاجه من لاعبين، والتخلص من آخرين لا ترغب في استمرارهم، وفي الوقت نفسه يمكن للاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف القادم، توقيع «مسودة عقد» أو اتفاق مبدئي مع الأندية التي يرغبون في الانتقال إليها.

وتتجه الأنظار نحو حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي خطف الأضواء طوال هذا الموسم بسبب «مسلسله» الطويل الذي لم يتخذ خلاله قراراً نهائياً بالبقاء في «حديقة الأمراء» أو الرحيل للعب لريال مدريد أو أي نادٍ آخر، خاصة أنه أرسل في بداية الموسم خطاباً لسان جيرمان يفيد بأنه لن يمدد عقده سنة إضافية حتى صيف 2025.

غير أن شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت كشفت النقاب عن حالة أخرى أكثر سخونة وتتعلق بالنجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس المعارمن أتليتكو مدريد إلى برشلونة منذ بداية الموسم. وقالت إن فيليكس أقنع على ما يبدو مسؤولي «البارسا» بجدوى شرائه والاحتفاظ به، بعد أن تألق خلال الموسم الحالي واستطاع أن يحقق الفوز على فريقه السابق أتليتكو في الدوري الإسباني، بهدف ولا أروع.

وأضافت الشبكة: المشكلة التي تواجه انتقال فيليكس بصفة نهائية إلى برشلونة تتمثل في أن أتليتكو يريد أن يحصل على مبلغ 80 مليون يورو مقابل بيعه، بينما لا يملك برشلونة القدرة على دفع هذا المبلغ الكبير في ظل مشاكله المالية الكثيرة.

وتابعت الصحيفة: إن حل هذه المشكلة يتطلب انتهاج نفس «الخطة» التي اتبعها الأتليتي حين أراد إعادة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوفه بعد أن كان أعاره لبرشلونة موسمين، حيث تم الاتفاق على دفع 20 مليون يورو فقط لإنهاء الصفقة. فإذا كان فيليكس أوضح لمسؤولي أتليتكو مدريد أنه لا يرغب في اللعب إلا لبرشلونة، فإن هذا الأخير يمكنه أن يدفع 30 أو40 مليون يورو من أجل الاحتفاظ بهذا النجم الهداف. أما إذا رفض الأتليتي هذا العرض، من المرجح أن يسعى برشلونة إلى تجديد الإعارة موسماً آخر مع خيار بالشراء عند انتهائها.