«الملاكمة» يناقش أجندته في «كونجرس السفينة»



دبي (الاتحاد)

تستضيف الإمارات اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يعقد في دبي بقاعة السفينة في فندق جميرا بيتش، ويعد الأكبر في اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة، حيث يجمع كافة الدول الأعضاء، ويتضمن العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل الاتحاد ومشاريعه المستقبلية والقوانين الجديدة التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم، ويأتي انعقاد الكونجرس الدولي للملاكمة تأكيداً لمكانة الدولة ودبي التي أصبحت حاضنة لأكبر وأهم الاجتماعات الدولية، حيث يجتمع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة من مختلف القارات في دبي، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الدول وكبار صناع القرار من مختلف المجالات للمشاركة في كوب 28.

ويشارك في الاجتماعات 300 ممثل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة البالغ عددها 179 دولة، حيث سيتم مناقشة التقارير الإدارية والمالية ونتائج أعمال الاتحاد للفترة السابقة والمصادقة عليها، كما سيتم الاطلاع على ملاحظات الأعضاء، والتعديلات المقترحة على قوانين الاتحاد الدولي.

ويشهد جدول أعمال الكونجرس الدولي التصويت على انتخاب ممثل عن قارتي أميركا الشمالية والجنوبية لعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، ويتنافس ثلاثة مرشحين لشغل المنصب الشاغر الحالي، وهم لورديس أفيندانيو من بوليفيا، وإيفون نونيز من الإكوادور، ولويزا بينيتيز من فنزويلا وهؤلاء المرشحون المؤهلون الذين وافقت عليهم لجنة الترشيحات في الاتحاد الدولي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الكبير كلمة افتتاحية لرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وكلمة الدولة المستضيفة للكونجرس، بالإضافة إلى كلمات الأعضاء الحاضرين، ويُسمح لعدد من الاتحادات الدولية بتقديم مُقترحاتها لعرضها للنقاش خلال الاجتماع وفقاً لما ينص عليه قانون الاتحاد الدولي للملاكمة، ويتضمن كل مقترح شرحاً لبنوده.

وينظم الاتحاد الدولي للملاكمة «المنتدى العالمي للملاكمة» على هامش اجتماعات الكونجرس، حيث يركز على تطوير الرياضيين، حيث يناقش أفضل السبل لدعم الملاكمين، بما يتماشى مع الموضوع الشامل للاتحاد وهو «حماية الصحة البدنية والعقلية والمالية للرياضيين»، ومع التركيز على الوحدة بين جميع الدول الأعضاء سيتم مناقشة أفضل السبل لدعم وتشكيل رياضة الملاكمة خلال السنوات المقبلة، كما سيتم فيه مناقشة نظام التسجيل الجديد، وتناقش الجلسة الختامية التنوع والشمول في الملاكمة.

ويختتم الكونجرس الدولي أعماله بتنظيم بطولة «ليلة أبطال الملاكمة الدولية» التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف الدول وتشهد أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية، ويتنافس في البطولة البطل الأولمبي الروسي ألبرت باتيرجازييف مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي لازارو ألفاريز.