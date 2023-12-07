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الرياضة

«ديزرت كلاسيك» تطلق منافسات للمواهب الصاعدة

«ديزرت كلاسيك» تطلق منافسات للمواهب الصاعدة
7 ديسمبر 2023 16:30

 
دبي (الاتحاد)
أعلن منظمو بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بالتعاون مع اتحاد الجولف، عودة بطولة «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» بنسختها الثانية يومي 13 و14 يناير المقبل في نادي الإمارات والتي توفر فرصة مميزة لمواهب الجولف الشابة الصاعدة في الدولة خارجها لاكتساب الخبرة في الرياضة، عبر اللعب في المساحات الخضراء التي يتنافس عليها أشهر لاعبي الجولف العالميين.
وتأتي إقامة البطولة، المتاحة أمام جميع اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أقل، قبيل انطلاق منافسات النسخة الخامسة والثلاثين لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز نجوم رياضة الجولف العالميين من 18 وحتى 21 يناير المقبل.
وتشهد النسخة الجديدة من البطولة تنافس الجيل القادم من لاعبي الجولف على ملعبي فالدو والمجلس الشهيرين في مسار مؤلّف من 36 حفرة، الأمر الذي يمنحهم تجربة أجواء المنافسات المشوقة لبطولات محترفي الرياضة، ابتداءً من مسار اللعب وانتهاءً بالوصول إلى غرف تبديل الملابس وصالات الاستراحة وغيرها.
ويذكر أن النسخة الافتتاحية من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت بداية العام الحالي كانت قد شهدت منافسات مميزة بين العديد من اللاعبين الشباب، والتي انتهت بتتويج الشاب البريطاني جو جونز بكأس البطولة.
وأكد منظمو البطولة أن اللاعب الفائز بالنسخة القادمة من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك سيحظى بجموعة من الجوائز الحصرية التي تشمل دعوة إلى نهائي سلسلة فالدو لعام 2024 ونهائي بطولة شوبهانكار شارما جونيور إنفيتيشنال 2024، إلى جانب العديد من التجارب خلال عطلة نهاية الأسبوع في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

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