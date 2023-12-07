«السباق إلى دبي» يجذب النجوم العالميين في تحدي الجولف



دبي (الاتحاد)

يعود النجم العالمي توماس بيورن إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة البحرين للجولف التي تقام في الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل، والتي تدشن عودة جولة دي بي ورلد إلى المملكة لأول مرة منذ عام 2011، ضمن مرحلة سلسلة البطولات الدولية في «السباق إلى دبي» 2024، التي تشهد أيضاً إقامة بطولات في دبي ورأس الخيمة مطلع العام المقبل.

وستكون بطولة البحرين واحدة من أربع فعاليات تقام في الشرق الأوسط كجزء من السلسلة الدولية الجديدة المحدثة في «السباق إلى دبي» 2024، وستقام البطولة بعد إقامة النسخة الافتتاحية من بطولة دبي إنفيتيشنال، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أول بطولات سلسلة رولكس هذا الموسم، وبطولة رأس الخيمة.

سيعود قائد كأس رايدر السابق، توماس بيورن، وهو أنجح لاعب جولف في تاريخ الدنمارك على الإطلاق، مع تحقيقه 15 لقباً في جولة دي بي ورلد، إلى البحرين للمرة الأولى منذ 13 عاماً، عندما شارك في بطولة فولفو للجولف.

وقال بيورن، الذي حقق النجاح مرتين في منطقة الشرق الأوسط، بفوزه بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك عام 2001 وبطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2011: «إن جمال جولة دي بي ورلد هو أننا نستطيع زيارة العديد من الأماكن المثيرة للاهتمام والمساعدة في جلب لعبة الجولف إلى جماهير جديدة، ويسعدني أن أساعد في تحقيق ذلك من خلال بطولة البحرين».

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن 50 يوماً حتى انطلاق الحدث المرتقب بفارغ الصبر، والذي تبلغ جوائزه المالية 2.5 مليون دولار، خضع ملعب نادي الجولف الملكي لتحديثات واسعة النطاق.