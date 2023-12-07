«التجديف» يرسم لوحة الماضي في دبي

دبي (الاتحاد)



يغلق يوم غد باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 203-2024، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ويمثل المحطة الختامية المؤهلة لخوض كأس آل مكتوم المقرر 23 ديسمبر، ويعقد يوم غد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح تعليمات وشروط المشاركة في السباق والرد كذلك على كافة الاستفسارات المتعلقة بالحدث الذي سينطلق السبت.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: سيقام السباق المرتقب على مسار إنسيابي تصل مسافته إلى أكثر من 2 كلم داخل مجرى قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى منطقة الجداف بين جمال الحاضر وأفق الخليج التجاري والمنظر الخلاب لبرج خليفة حتى مدخل خور دبي قبالة مرسي «هاربور كريك»، حيث سيمر مسار السباق بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وأوضح أن الحدث المرتقب سيجمع ما يزيد على 40 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في شوطين اثنين الأول (الشوط المحلي) ويجمع نخبة النواخذة والملاك في الدولة، والثاني (الشوط المفتوح) المخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتمد النتائج النهائية في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، حيث تم تعديل نتائج الشوط (المحلي) ليصبح القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني بطلاً للجولة، وحل القارب وادي سهم 2 لمالكه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي وبقيادة النوخذة محمد سالم الكندي في المركز الثاني، فيما جاء القارب بلبلة 43 لمالكه أحمد درويش محمد وبقيادة النوخذة مرزوق سالم سرور في المركز الثالث.