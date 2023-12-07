أريان تطيح المصنفة الخامسة في «تنس الحبتور»



دبي (الاتحاد)

فجرت الهولندية أريان هارتونو مفاجأة مدوية في مسابقة الفردي ضمن بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات، في نسختها الـ 26 المقامة حالياً بملاعب فندق الحبتور جراند بدبي، بعدما نجحت في إقصاء الروسية ماريا تيموفيفا المصنفة الخامسة بعد مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و9 دقائق (189 دقيقة)، وانتهت المواجهة بالفوز بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة (7-6، و1-6، و7-5).

كما فازت السلوفاكية ريبكا سرامكوفا المصنفة الثالثة على البطولة على المتأهلة من التمهيدي التايلاندية بينجتارن بيلبويتش بمجموعتين دون رد وبنتيجة (6-1 و6-3)، وفازت الأوزبكية نيجينا أبدورايموفا على الروسية إيكاترينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-0 و2-6 و6-2) في مباراة استمرت ساعة و46 دقيقة (104 دقائق)، وفي مباراة سهلة وسريعة استمرت ساعة وربع الساعة، فازت البيلاروسية يوليا هاتوكا على الأوكرانية تينا لوكاس بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 أشواط مقابل 4 أشواط، و6 أشواط مقابل 3 أشواط.

وفي مسابقة الزوجي، شق الزوجي المصنف الأول على البطولة والمكون من كل من المجرية تيميا بانوش والروسية فييرا زفونريكا، طريقه نحو اللقب بعد الفوز على الزوجي المكون من الهولندية اريا هارتونو، والبريطانية سارة جري بمجموعتين دون رد وبنتيجة (6-1 و6-4) في مباراة استمرت 69 دقيقة.

وأكدت نورة بدوي مديرة البطولة أن العمل بروح الفريق الواحد وراء النجاحات التي تحققت حتى الآن، وفريق العمل المحلي والدولي، والدعم اللوجستي من مجموعة الحبتور وتعاون إدارة الفندق له وراء الظهور المميز للحدث الدولي، والعمل في مجموعة الحبتور يدفعك للتحدي قبل أي عمل لضمان نجاحه.

وأضافت أن خلف الحبتور وجه بتوفير كل سبل النجاح وتسهيل مهمة المشاركات، ودأب على منح بعض اللاعبات بصفة سنوية بطاقة مشاركة «منحة مجانية»، وبينهن لاعبة عربية حتى تتاح الفرصة كاملة لهن، مشيرة إلى أن فريق العمل في البطولة الحالية يضم ممثلة الاتحاد الدولي «الحكم العام للبطولة»، وليث العاني مدير العمليات ومسؤول الحكام، وحسام فريد مدير الإعلام، وكوكبة من حكام الكرسي الدوليين وحكام الخطوط، وملتقطي الكرات، وجميعهم يشكلون منظومة العمل التي نعتمد عليها في البطولة.