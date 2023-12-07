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الرياضة

100 مشارك في فعاليات «عيد الاتحاد» بنادي أبوظبي للدراجات الهوائية

100 مشارك في فعاليات «عيد الاتحاد» بنادي أبوظبي للدراجات الهوائية
7 ديسمبر 2023 18:30


أبوظبي (وام)
نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية «مبادرة مجتمعية» بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، أمام مبنى النادي بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 100 متسابق يمثلون جميع الفئات والأعمار، كما تضمنت الفعاليات العديد من الفقرات المتنوعة للتراث الإماراتي، بحضور النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي، بالإضافة إلى دراجي ومنتسبي النادي وأسرهم.
وأكد النخيرة الخييلي أن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية يحرص على تجسيد القيم الوطنية والاحتفاء بالفعاليات، لتعزيز دوره المجتمعي، وأوضح أن الفترة المقبلة، ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والسباقات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز مهارات الدراجين، وإكسابهم الخبرات الجيدة، من خلال الاحتكاك مع نظرائهم من مختلف الجنسيات، والأندية الأخرى، لدعم استراتيجية النادي المستقبلية في الارتقاء بتطلعاته وتمكين جميع عناصره، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

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