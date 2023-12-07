الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حلبة ياس تستضيف سباق «لينوفو الخليج» 12 ساعة للتحمل

حلبة ياس تستضيف سباق «لينوفو الخليج» 12 ساعة للتحمل
7 ديسمبر 2023 19:00

 

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف حلبة مرسى ياس منافسات سباق لينوفو الخليج 12 ساعة بنسخته الثالثة عشرة، بمشاركة كبار سائقي التحمل بالسباقات، وسط توقعات بأجواء عالية المنافسة والندية على متن 28 سيارة فئة GT3 على مسار السباقات العالمي في جزيرة ياس، وتنطلق فعاليات السباق السبت، حيث يمكن لعشاق السباقات متابعة نخبة السائقين، ومن ضمنهم فالنتينو روسي، أسطورة سباقات الدراجات النارية المتوج ببطولة العالم لسباقات موتو جي بي 7 مرات، والذي يسعى لاختتام موسمه لهذا العام بإضافة الفوز في سباق الخليج 12 ساعة إلى جعبة إنجازاته.
ويسعى فالنتينو روسي، برفقة كل من نك يلوي ودريس فانثور، زميليه في الفريق، إلى مواجهة فريق إيه إف كورس المتوج بلقب السباق لموسم 2022، والذي يخوض السباق على متن سيارة فيراري 296 GTS بقيادة طاقم من السائقين المخضرمين يضم الثنائي الأميركي جان كلود سعادة وكونراد جرونيوالد.
وتضم سيارات GT المشاركة في منافسات الحدث المرتقب في أبوظبي نخبة من أهم علامات السيارات الرياضية عالية الأداء، بما في ذلك أودي وفيراري ومرسيدس وماكلارين وبي إم دبليو وبورشه، في كل من فئات الهواة والمحترفين وبرو-آم على مسار حلبة مرسى ياس خلال عطلة هذا الأسبوع. ويخوض المشاركون المنافسات على ثلاثة ألقاب في بطولة إنتركونتيننتال جي تي المدعومة من بيريللي، بما في ذلك كأس الإنديبندانت.
وتشهد المنافسات حضور سائقين مخضرمين ومتسابقين جدد، إذ أكد 10 من الأبطال المتوجين بنسخ سابقة من سباق الخليج 12 ساعة مشاركتهم وعودتهم إلى ساحة المنافسة في حلبة مرسى ياس، بما في ذلك فرق متوجة مرتين بلقب السباق، هي تو سيز موتورسبورت، وإيه إف كورس، وكيسيل رايسينج، فيما تضم قائمة الفرق المشاركة لأول مرة فريق هاس آر تي الذي يخوض أول منافسة له في فئة برو-آم على متن سيارة أودي.

أخبار ذات صلة
«ياس باي ووترفرونت».. عروض استثنائية لعيد الاتحاد
أبوظبي.. مُلتقى النجوم والمشاهير
حلبة مرسى ياس
جزيرة ياس
سباقات السيارات
آخر الأخبار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
علوم الدار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
اليوم 15:38
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
الرياضة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:30
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©