حلبة ياس تستضيف سباق «لينوفو الخليج» 12 ساعة للتحمل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حلبة مرسى ياس منافسات سباق لينوفو الخليج 12 ساعة بنسخته الثالثة عشرة، بمشاركة كبار سائقي التحمل بالسباقات، وسط توقعات بأجواء عالية المنافسة والندية على متن 28 سيارة فئة GT3 على مسار السباقات العالمي في جزيرة ياس، وتنطلق فعاليات السباق السبت، حيث يمكن لعشاق السباقات متابعة نخبة السائقين، ومن ضمنهم فالنتينو روسي، أسطورة سباقات الدراجات النارية المتوج ببطولة العالم لسباقات موتو جي بي 7 مرات، والذي يسعى لاختتام موسمه لهذا العام بإضافة الفوز في سباق الخليج 12 ساعة إلى جعبة إنجازاته.

ويسعى فالنتينو روسي، برفقة كل من نك يلوي ودريس فانثور، زميليه في الفريق، إلى مواجهة فريق إيه إف كورس المتوج بلقب السباق لموسم 2022، والذي يخوض السباق على متن سيارة فيراري 296 GTS بقيادة طاقم من السائقين المخضرمين يضم الثنائي الأميركي جان كلود سعادة وكونراد جرونيوالد.

وتضم سيارات GT المشاركة في منافسات الحدث المرتقب في أبوظبي نخبة من أهم علامات السيارات الرياضية عالية الأداء، بما في ذلك أودي وفيراري ومرسيدس وماكلارين وبي إم دبليو وبورشه، في كل من فئات الهواة والمحترفين وبرو-آم على مسار حلبة مرسى ياس خلال عطلة هذا الأسبوع. ويخوض المشاركون المنافسات على ثلاثة ألقاب في بطولة إنتركونتيننتال جي تي المدعومة من بيريللي، بما في ذلك كأس الإنديبندانت.

وتشهد المنافسات حضور سائقين مخضرمين ومتسابقين جدد، إذ أكد 10 من الأبطال المتوجين بنسخ سابقة من سباق الخليج 12 ساعة مشاركتهم وعودتهم إلى ساحة المنافسة في حلبة مرسى ياس، بما في ذلك فرق متوجة مرتين بلقب السباق، هي تو سيز موتورسبورت، وإيه إف كورس، وكيسيل رايسينج، فيما تضم قائمة الفرق المشاركة لأول مرة فريق هاس آر تي الذي يخوض أول منافسة له في فئة برو-آم على متن سيارة أودي.