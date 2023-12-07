«سال» تقود الانطلاقة «النوعية» لمنظومة «الذكاء الاصطناعي» في نادي العين

أبوظبي (وام)

بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أعلن نادي العين، أمس، عن اتفاقية رعاية جديدة للتعاون مع «سال» الشركة المتخصصة في شؤون «الرقمنة»، عبر منصة «ديجكست» الذكية للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وذلك سعياً لمحافظة النادي على إرثه الريادي في كل المجالات إدارياً ورياضياً وفنياً في مواكبة علامات التطور لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، من خلال تطبيق أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وثمن حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين والشركات التابعة له، الرعاية السامية والدعم الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، «مؤسس استراتيجية التميز والتفوق والريادة والنجاح»، للنادي وشركاته والمتابعة المستمرة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، سعياً لتمكين النادي من تحقيق طموحات قيادته وكل المنتسبين له ومحبيه بمواكبة التطور وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وتابع: «انتهز هذه المناسبة لتهنئة فريق العين وجماهير النادي على التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024، عن جدارة واستحقاق، ليعكس الوجه المشرف لكرة القدم الإماراتية في البطولة القارية، ونتمنى تحقيق الطموحات المرجوة وإسعاد جماهير العين الوفية».

وأعرب العضو، عن سعادته بعقد الرعاية مع «سال» الخبير الرائد في مجال التحول الرقمي ومُطوِر منصة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي «ديجكست» لتحفيز المنتجات الوطنية وترسيخ مبدأ «صُنِع في الإمارات»، وقال: «نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال التحول الرقمي، والتي تتسق رؤيتها مع أهداف نادي العين وطموحات جميع المنتمين للنادي، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة غنية للرياضيين وجماهير النادي، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتعزيز مكانة النادي كرائد في المجال الرياضي والعمل المؤسسي».

وقال: «شراكتنا مع سال تعتبر لحظة فارقة في مفهوم التحول الرقمي الشامل للنادي الذي ظل يعمل على وضع معايير جديدة في المجال الرياضي والعمل المؤسسي لخدمة الأندية محلياً وقارياً»

وعن أهم الأهداف من الشراكة الجديدة، قال: الأهداف من الرعاية عديدة ومبنية على ثقتنا في المنتج الوطني، سعياً لترسيخ مبدأ «صنع في الإمارات»، كما نتطلع من خلالها إلى رفع الكفاءة التشغيلية، من خلال التحسين في كل المجالات، والخدمات التي يقدمها العين للمتعاملين من جماهير ولاعبين ومدربين وكل منتسب للنادي وشركاته، بداية بتحليل البيانات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لأداء الفريق على المستويين الفردي والجماعي للاعبين وتعزيز الأداء البدني وتطوير مهارات البراعم والأشبال والناشئين بفرق الأكاديمية وتعزيز الخدمات المقدمة للجماهير وتجربة التشجيع وتمكين استراتيجيات التسويق والتوقعات وتحسين المحتوى الإعلامي وغيرها.

وأضاف: نسعى من خلال هذه الشراكة لرفع الكفاءة التشغيلية الخاصة بإعداد التقارير وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتضمن توفير تجربة غنية للرياضيين والمشجعين. وذلك باعتبارها مبادرة رائدة في المنطقة معتمدةً على التقنيات المتقدمة والبيانات الضخمة وتقنيات علمية متقدمة لتعزيز مكانة النادي كقائد في المجال الرياضي.

رحَّب الدكتور سعيد الغفلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في مجموعة أبوظبي كابيتال جروب، بهذه الشراكة، مؤكداً على تخصص الشركة في تطوير الابتكارات المتقدمة ضمن مبادرة «صُنِع في الإمارات» تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات، كما يتطلع إلى تبني هذه التقنيات المطورة محلياً من جانب العديد من الشركات.

عبَّر فيكرام بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة سال، عن سعادته باتفاقية الشراكة، قائلاً: نحن سعداء بإطلاق رحلة التحول الرقمي هذه بالتعاون مع نادي العين، حيث يلهمنا التزامهم الحثيث نحو التميز، ونتطلع إلى دعمهم للاستفادة من أحدث التقنيات والقدرات التكنولوجية. ويُعبِّر هذا التعاون عن حرص النادي لدخول عصر الابتكارات الجديدة وزيادة الكفاءة في عالمنا الرقمي الحالي، ومع تطور عملية التحول الرقمي، من الواضح أن النادي عازم على إعادة رسم مستقبله، سواء داخل الملعب أو خارجه.



شهد مراسم التوقيع عدد من نجوم كرة القدم والألعاب المختلفة، تقدمهم الدولي التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين وجوناتاس دا سانتوس، لاعب فريق الكرة الأول، والأسترالي توماس إدغار والبرازيلي هيوجو جراشيت نجما فريق نادي العين للكرة الطائرة ومدراء الإدارات والموظفين بنادي العين و«سال» ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.