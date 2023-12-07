اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة



دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الكرة مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، بهدف التعاون المشترك في تعزيز التدريب وأنشطة البحث العلمي والمشاريع المشتركة المتعلقة بمجال الطب الرياضي والصحة العامة المجتمعية، وجرت مراسم التوقيع في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، والدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في الاتحاد، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، والدكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والدكتور إبراهيم مصطفى أبو عامر رئيس قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، يأتي إيماناً من اتحاد الكرة بأهمية التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الأكاديمية الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرفع المستويين العلمي والعملي لكافة منتسبي الرياضة من أطقم طبية وإداريين ولاعبين، وتحقيق الاستفادة المشتركة من الكفاءات العلمية لدى جامعة الشارقة من أطباء ومحاضرين على قدر عال من الخبرات الطبية.

من جهته، أعرب الدكتور إبراهيم مصطفى أبو عامر رئيس قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، عن اعتزازه وفخره بتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الكرة، وقال: نسعى للعمل معاً والبدء في تنفيذها، آملين أن تحقق هذه المذكرة الأهداف المرجوة، لخدمة نشاط كرة القدم في دولة الإمارات.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن استراتيجية اتحاد الكرة الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والجامعات في دولة الإمارات، لتحسين الصحة المجتمعية بشكل عام ومنتسبي كرة القدم بشكل خاص، والتعاون والمشاركة بين فريق البحث في جامعة الشارقة واتحاد الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الجامعات العالمية الأخرى، وذلك من خلال تبادل العلماء للمحاضرات والمحادثات والخبرات الطبية وفقاً لأحدث أساليب البحث العلمي.

وتضمنت كذلك عملية التعليم الطبي المستمر عبر تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات الطبية والعلمية، وتطوير وتسجيل دورات التطوير المهني المستمر (CPD) لسد الفجوة بين العلم والممارسة، وتصميم دورات متخصصة لأخصائيي العلاج الطبيعي.