«أوروبا بالعربي».. «صرخة» بايلي و«لُعبة» فيليكس!

عمرو عبيد (القاهرة)

تصدّرت مدينة مانشستر الإنجليزية أغلفة الصحف المحلية، بصورة متباينة، بين هزيمة «السيتي» وفوز «اليونايتد»، وعنونت «ميرور» غلافها بالحديث عن «صرخة» ليون بايلي، بعدما نجح الجامايكي في إهداء أستون فيلا انتصاراً غالياً نادراً على حساب «كتيبة بيب»، وقالت الصحيفة إن «عملاقي» مانشستر جمعا بين الألم والفرحة في ليلة غريبة، مشيرة إلى أن «الأسود» أزاح بطل إنجلترا نحو المركز الرابع وبات ثالثاً، في حين أن «سوبر ماك» منح «الشياطين» قبلتين وأنقذ رقبة تن هاج!

وقالت «ستار سبورت» إن مكتوميناي تألق بأقصى درجة وأبهى صورة، بعدما سجّل الهدفين وخفف الضغط على مدربه الهولندي، في حين جاءت «هدية الميلاد» من نصيب أستون فيلا ودفعت جوارديولا نحو هزيمة جديدة وتراجع في جدول الترتيب، أما «إكسبريس» فكتبت أن مكتوميناي أكد زعامة مانشستر يونايتد على حساب تشيلسي، و«صعق» أوناي إيمري «كتيبة جوارديولا»، كما أشارت إلى أن ليفربول أفسد عودة كريس وايلدر لتدريب شيفيلد، بعد فوز «الريدز» بهدفين واحتفاظه بفارق النقطتين عن «المتصدر» أرسنال.

وبعنوان «تحفة إيمري»، خرج غلاف «ذا تايمز» للحديث عن أفضل أداء قدمه أستون فيلا أمام مانشستر سيتي منذ سنوات طويلة جداً، في الوقت الذي غابت الانتصارات عن «البلومون» منذ 4 مباريات متتالية في «البريميرليج»، وهو ما رأته «تليجراف» مُهدداً لآمال السيتي في الاحتفاظ باللقب الإنجليزي للمرة الرابعة، بعد «الصدمة» التي تلقاها بيب.



وفي إسبانيا، استمر تواجد جواو فيليكس «نجماً» لغلاف صحيفة موندو ديبورتيفو، حيث كتبت أن «معادلة جريزمان» هي السبيل الوحيد لبرشلونة على طريق محاولة شراء النجم البرتغالي نهائياً من أتلتيكو مدريد، ونشرت تقريراً على موقعها الإلكتروني يُبيّن أن «البارسا» سيستخدم «تكتيك» جريزمان لجذب فيليكس، وشرحت ذلك بقولها إن «البلوجرانا» سيُقدّم عرضاً مالياً «غير مرتفع» لـ «الروخي بلانكوس»، وإذا لم يوافق الأخير، فإنه سيُمدد الإعارة لموسم واحد آخر، وأن إدارة برشلونة ستعتمد على أن «الأتليتي» استعاد الفرنسي جريزمان بـ «ثمن بخس»، مُستنداً على ما خطط له أنطوان، حسب رأي الصحيفة، وهو ما ستنتهجه إدارة لابورتا مع فيليكس أيضاً.

وتؤكد «موندو ديبورتيفو» أن جواو يريد الاستمرار في صفوف برشلونة ولا يريد العودة على الإطلاق إلى «مترو بوليتانو» وسيميوني تحديداً، رغم تجديد عقده مع «الأتليتي» حتى عام 2029 قبل إعارته إلى «البارسا»، الذي كشف عن نواياه برغبته الحقيقية في شراء عقد فيليكس بصورة نهائية، ولهذا تواصل مع مدير أعماله للقتال جنباً إلى جنب في وجه أتلتيكو، الذي قام بعمل مماثل مع جريزمان ضد برشلونة في وقت سابق، وتثق إدارة لابورتا في موقف جواو ورغبته الأكيدة، لرد الدين إلى إدارة الأتليتي!