منتخبنا يشارك في «آسيوية» الفنون القتالية المختلطة للهواة

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة للمشاركة في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023، التي تستضيفها دولة البحرين بين 8 و12 ديسمبر الجاري.

ويعتزم 24 من أبطال وبطلات المنتخب الوطني تقديم أداء مشرف وحصد الألقاب وتعزيز رصيد الدولة الحافل بالإنجازات الرياضية، متسلحين بالقدرات العالية والتدريبات المكثفة والروح التنافسية، ولا سيما بعد الأداء الاستثنائي والإمكانات الكبيرة التي أظهروها في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي استضافتها العاصمة أبوظبي من 2 إلى 5 أغسطس الماضي.

وتجري منافسات البطولة في صالة مدينة خليفة الرياضية في البحرين وتستقطب لاعبين يمثلون مختلف دول القارة، ويشاركون في عدد من الفئات، بما في ذلك فئة الناشئين أ (17-16 عاماً)، والأشبال ب (14-15 عاماً)، والبراعم ج (12-13 عاماً).

وكان منتخبنا قد قدّم أداءً مميزاً خلال الدورة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أُقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي في أغسطس الماضي، حيث حصدوا أبطالنا 12 ميدالية ملوّنة بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، ما يمثل إنجازاً مهماً بالمقارنة مع أربع ميداليات حققها المنتخب في نسخة العام السابق، والتي مثلت مشاركته الأولى على الإطلاق في هذه البطولة.

وأعرب محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، عن ثقته التامة بإمكانات المنتخب الوطني وقدرته على تقديم أداء مشرف يواكب تفوق الدولة في مختلف الاستحقاقات والمحافل الرياضية العالمية، حيث قال: «تمثل بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة منصة فريدة تتيح لأبطال منتخبنا الوطني إبراز جدارتهم بالتميز وقدرتهم على إضافة إنجازات جديدة إلى إرث الدولة الرياضي، حيث أظهر المنتخب تطوراً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما خلال مشاركته في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2023. ولطالما حرص اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على تعزيز نمو الرياضة وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها عاصمة للفنون القتالية والوجهة المفضلة للأبطال من مختلف دول العالم».

وتابع: «أتطلع لرؤية ما سيحققه أبطالنا خلال البطولة، وأستبشر بأنهم سيستكملون قصص النجاح والتميز التي سطرها أبطال الإمارات في مختلف الرياضات، فقد بذلوا جهوداً كبيرة استعداداً لخوض النزالات بمستويات عالية من التصميم والثقة».

ومن جانبها، قالت زمزم الحمادي، التي تشارك في البطولة ضمن الفئة «ب» للناشئات بوزن 62 كيلوجراماً: «أتطلع لخوض المنافسات، وخاصة بعد النتائج المميزة التي حققتها خلال الموسم وفوزي بالعديد من الميداليات وفي مقدمتها ذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2023 في أغسطس الماضي. وأسعى إلى تحقيق الفوز في البطولة القادمة وختام الموسم بمستوى استثنائي».

ويضم المنتخب الإماراتي للناشئين نخبة من الرياضيين، منهم عبد الرحمن علي حسن النجار (83.9 كجم) وعبد الرحمن موفق النجار (83.9 كجم)، وجاسم عبدالله الحوسني (77 كجم)، وأحمد الجابري (70.3 كجم)، وحميد العلي (65.8 كجم)، والعقيلي الزعابي (65.8 كجم)، وسعيد النعيمي (56.7 كجم)، ويوسف الخوري (67 كجم)، وثاني المهيري (62 كجم)، وعبدالله أنديز (62 كجم)، وعمر الرئيسي (57 كجم)، وزايد الحمّادي (48 كجم)، وحمدان محمد النجار (48 كجم)، وعبدالله الدرمكي (44 كجم)، وسيف البلوشي (44 كجم)، وسالم الحمّود (77.1كجم). ومعد الحوسني (34 كجم)، وراكان اليماحي (34 كجم)، وعلي محمد النجار (40 كجم).

وتشارك ضمن فئة الناشئات كل من زمزم الحمادي (52.2 كجم) ضمن الفئة أ، بينما تشارك غلا الحمادي (48 كجم) وعفراء المطوع (48 كجم) ضمن الفئة ب، وسارة الزرعوني (40 كجم) في الفئة سي.