حكام مونتينيجرو يديرون «سوبر اليد المصري» بين الأهلي والزمالك

سليم (دبي)

رشح الاتحاد الدولي لكرة اليد، طاقم حكام من مونتينيجرو، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري التي تستضيفها إمارة الفجيرة لأول مرة بصالة مجمع زايد الرياضي، غداً الجمعة، ويضم الطاقم الدولي إيفان بافيسيفيتش، وميلوس رازناتوفيتش، بينما على الطاولة عمر الزبير ونبيل خميس والمراقبون فاضل غلوم ومحمد ناصر كما يتواجد على الطاولة حكمان من مشروع الحكم الصغير هما هيثم شامس وسعيد شامس.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك يوم غد التدريب الأخير بصالة مجمع زايد الرياضي بعد وصل الفريقين أمس إلى الفجيرة وخاض كل فريق تدريبه الأول بنفس الصالة، في الوقت نفسه يعقد غدا الاجتماع الفني للمباراة وأيضاً المؤتمر الصحفي لمدربين الفريقين بحضور لاعب لكل فريق بفندق البحر.

وأنهت اللجنة المنظمة للمباراة، كافة ترتيبات الاستضافة للحدث الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات، حيث تم استقبال الفريقين وتوجهوا من مطار دبي إلى الفجيرة، ومن المنتظر حضور عدد من الشخصيات الرياضية الدولية والعربية للمباراة.

ويترأس بعثة النادي الأهلي الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وتضم قائمة اللاعبين للمباراة، محمد إبراهيم، عبدالرحمن طه، عمر خالد «كاستيلو»، أحمد هشام «سيسا»، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني «فوكس»، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، وياسر سيف.