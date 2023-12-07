بطولة العالم للزوارق السريعة تعزف لحن الفورمولا-1 في بحيرة خالد



الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق غداً، على بحيرة خالد، «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، الذي يتضمن سباق «جائزة الشارقة الكبرى» الجولة الختامية في موسم بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1»، في نسختها الـ22، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بدءاً من اليوم الجمعة ويمتد حتى الأحد المقبل، بمشاركة 21 متسابقاً.

وكشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، في بحيرة خالد، تفاصيل الجولة بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحميد الكندي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونیكولا دي سان جرمانو، المروِّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا-1)، وعدد من المتسابقين المشاركين في البطولة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ويشارك في «جائزة الشارقة الكبرى» نخبة من ألمع نجوم العالم في منافسة على لقب جولة ختام الموسم، ويسعون إلى معانقة لقبي سباق السرعة والرئيس، خلال يومي السبت والأحد، المقبلين.

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق غداً، على بحيرة خالد، «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، الذي يتضمن سباق «جائزة الشارقة الكبرى» الجولة الختامية في موسم بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1»، في نسختها الـ22، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بدءاً من اليوم الجمعة ويمتد حتى الأحد المقبل، بمشاركة 21 متسابقاً. وكشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، في بحيرة خالد، تفاصيل الجولة بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحميد الكندي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونیكولا دي سان جرمانو، المروِّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا-1)، وعدد من المتسابقين المشاركين في البطولة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. ويشارك في «جائزة الشارقة الكبرى» نخبة من ألمع نجوم العالم في منافسة على لقب جولة ختام الموسم، ويسعون إلى معانقة لقبي سباق السرعة والرئيس، خلال يومي السبت والأحد، المقبلين.



ويمثل الإمارات في الحدث العالمي الأبرز على قائمة السباقات المائية، ثلاثة من أصل الفرق الـ10 المنافسة، بدايةً مع حامل لقب بطولة العالم الماضي، فريق أبوظبي الذي يدفع بثلاثة متسابقين، هم الأميركي شون تورنتي قائد زورق رقم «1»، والإماراتي ثاني القمزي قائد زورق رقم «2»، وراشد القمزي قائد الزورق رقم «5»، فيما يمثل فريق الشارقة، كل من الهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد الزورق رقم «12» وزميله الفنلندي سامي سيليو قائد الزورق رقم «11»، على أن يقود فريق «الفيكتوري» متسابقاه، الإماراتي أحمد الفهيم قائد الزورق رقم «3»، والسويدي أريك ستارك قائد الزورق رقم «4».





وأكد خالد جاسم المدفع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن الشارقة تجمع منذ 22 عاماً أبطال العالم وعشاق الرياضات المائية في مكان واحد، مجسدة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة المدن السياحية العالمية.

وقال: «إن تجربة الدولة ومنجزاتها في القطاعين السياحي والرياضي يجعلها وجهة عالمية جاذبة، فالتكامل بين هذه القطاعات والاهتمام بتطوير المنشآت والمرافق الخاصة بالرياضة والرياضيين المحليين والدوليين، يعكس جاهزيتها الدائمة لاستضافة أهم البطولات وكبرى المنافسات، مما يجعل من السياحة الرياضية في الدولة محركاً أساسياً لاستدامة التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «وفق منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، تشكل السياحة الرياضية محوراً أساسياً لكونها واحدة من أسرع القطاعات نمواً في السياحة، إذ تدر حوالي 10% من إنفاق العالم على السياحة، وتقدَّر نسبة نموها بـ17.5% بين عامي 2023-2030. ومن هنا تمثل البطولة فرصة رائعة للشارقة، لتعزيز سمعتها العالمية كوجهة مميزة تحتضن كبرى الفعاليات على مدار العام، بما يساهم في الترويج لمقومات وإمكانات الإمارة السياحية، ودعم مختلف القطاعات الحيوية والاقتصاد الوطني».



بدوره، قال حميد الكندي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية: «يعد تنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لجولة الشارقة الختامية من أهم الفعاليات في مسيرة الإمارة الرياضية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. كما أننا نسعى من خلال استضافتنا لهذه البطولة إلى تشجيع الشباب على استثمار طاقاتهم في الرياضات البحرية، وتحفيزهم على تحقيق التميز والابتكار في هذا المجال».



من جانبه، أعرب نیكولا دي سان جرمانو، المروِّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا -1)، عن إعجابه الشديد بالتطور اللافت الذي شهدته البطولة على مدى 22 عاماً في محطتها الختامية بإمارة الشارقة، وأضاف: «تعد الإمارات شريكاً استراتيجياً لكبرى البطولات الرياضية في العالم، وخاصة البطولات البحرية، وقد أصبحت الشارقة ملتقى الأبطال، وبات دورها مؤثراً ورائداً في تسريع وتيرة نجاح البطولة عاماً تلو الآخر، وقد تجاوزت النتائج الإيجابية في شراكتنا مع الشارقة المستويات الرياضية إلى المستويات البيئية، من خلال المبادرات التي نعمل عليها معاً لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مفهوم الاستدامة في عالم الرياضات البحرية».