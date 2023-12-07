شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي (الاتحاد)



أكملت شرطة أبوظبي جاهزيتها لتأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024) والذي ينظِّمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بمدينة ليوا في منطقة الظفرة خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر 2023.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الحرص على تطبيق خطة شاملة تشارك بها إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات لتأمين السلامة المرورية، وتركز على تكثيف الدوريات في موقع المهرجان وتنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إلى فعاليات المهرجان.

وحث السائقين وأفراد الجمهور على ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والتعاون مع الشرطة وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة، والاحتفال بهذا المهرجان بطريقة سليمة والحرص على القيادة المرورية الآمنة والملتزمة بقوانين وأنظمة وقواعد المرور وعدم إصدار الضجيج والازعاج بمناطق مخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية وعدم التهور بها تجنباً للحوادث الأليمة، لافتاً إلى توزيع الدوريات على كافة طرق منطقة الظفرة المؤدية إلى المهرجان للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وتشارك إدارة الدوريات الخاصة في تأمين المهرجان وإدارة طيران شرطة أبوظبي كما تشارك «دورية رمال» في تقديم الدعم والإسناد للأجهزة الشرطية المعنية في كل المواقع الوعرة بالمناطق الرملية والصحراوية وتعمل على تعزيز سرعة الاستجابة للمهام ونداءات الاستغاثة التي تصل لمراكز القيادة والتحكم، وتقديم الخدمات للسكان والسياح ورواد البر، ورحلات السفاري، والتخييم، والفعاليات الصحراوية، إلى جانب دور قسم الشرطة المجتمعية وقسم الإعلام الأمني في تعزيز التوعية للجمهور والتعريف بخدمات شرطة أبوظبي في المهرجان.

وأكمل مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات جاهزيته بموقع المهرجان لاستقبال بلاغات الجمهور وتأمين وصول الدوريات بالمواقع المختلفة، ويقدم مركز شرطة تل مرعب، العديد من الخدمات لإنجاز معاملات الجمهور ضمن جهود شرطة أبوظبي في إسعاد الجمهور.