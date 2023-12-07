«اليونايتد».. «الكبير» الوحيد الناجي من «اللعنة الزرقاء»

عمرو عبيد (القاهرة)

شارف الدور الأول من «البريميرليج» على الانتهاء، ورغم ابتعاد تشيلسي عن صراع القمة، إلا أنه ترك «بصمة» إجبارية فوق تلك «المعركة المُشتعلة» في مقدمة الدوري الإنجليزي، وأصابت «لعنة البلوز» الكبار منذ البداية مروراً بالجولات الأخيرة، حيث افتتح موسمه بالتعادل مع ليفربول، ورغم تذبذب النتائج والمستوى، إلا أنه تعادل مع أرسنال في الجولة التاسعة بعدما تقدّم آنذاك بهدفين، ثم عاد لـ«يصعق» توتنهام بهزيمة ثقيلة 4/1، أتبعها بتعادل «مجنون» مع مانشستر سيتي 4/4.

لكن «لعنة البلوز» أمام الكبار توقفت في الجولة الـ15 هذه المرة، حيث لم يتمكن من الحفاظ على التعادل وخسر بنتيجة 1/2 أمام مانشستر يونايتد، لينجو «الشياطين» وحده بين الكبار من «اللعنة الزرقاء»، التي طالت الجميع في الدور الأول من الموسم الحالي، بصورة تختلف عن حصاد النُسختين السابقتين.

ففي الموسم الماضي، 2022/2023، لم يتمكن تشيلسي من مجاراة أغلب الكبار، حيث خسر «ذهاباً وإياباً» أمام مانشستر سيتي، البطل، والطريف أن النتيجة كانت واحدة في كل مرة (1/0)، وكذلك تلقى الهزيمة مرتين أمام أرسنال بـ1/0 و3/1 على الترتيب، واكتفى بتعادلين في الدور الأول خلال مواجهتي توتنهام و«اليونايتد»، في حين خسر أمام كليهما في الدور الثاني بنتيجتي 1/4 على يد «الشياطين» و2/1 لمصلحة «الديوك»، وكان ليفربول الفريق الوحيد بينهم الذي لم يتمكن من الفوز على «البلوز»، وتعادل معه مرتين بنفس النتيجة (0/0).

أما نُسخة 2021/2022، فقد شهدت تباين في نتائج تشيلسي أمام باقي الـ5 الكبار في «البريميرليج»، حيث حافظ «البلومون» على تفوقه الكامل وقتها بالفوز مرتين على «البلوز»، والغريب أن النتيجة ظلت كما هي (1/0)، ويُعد التعادل الأخير بنتيجة 4/4 «مفاجئاً» مقارنة بحصاد مواجهاتهما خلال السنوات الأخيرة في مختلف البطولات، والأكثر غرابة أن التعادل مع «الريدز» بات «قانوناً» لا يتغير في مباريات القمة بينهما، حيث تعادلا أيضاً وقتها «ذهاباً وإياباً» بنتيجتي 1/1 و2/2 على الترتيب، كما انتهت مواجهتا «اليونايتد» بالتعادل أيضاً في ذلك الموسم بنتيجة واحدة (1/1).

وأنهى «البلوز» ذلك الموسم قبل عامين، بتبادل الفوز مع «الجانرز»، حيث انتصر في البداية 2/0 قبل أن يخسر في الدور الثاني 2/4، بينما تمكن من التغلب على «السبيرز» في المواجهتين، حيث فاز أولاً 3/0 ثم كرر الفوز بنتيجة 2/0 في المرة الثانية، وإذا كان ما قدمه «البلوز» أمام الكبار في النُسخة الجارية كان لافتاً بالفعل، إلا أن «اللعنة الزرقاء» لم تستمر حتى نهاية الدور الأول، وأوقفها «الشياطين».