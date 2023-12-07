أشاد بجهود الشارقة في تنظيم ختام «الفورمولا 1».. محمد بن سلطان بن خليفة: جمال الحدث يكتمل على بحيرة خالد

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بجهود هيئة الإنماء السياحي والتجاري في إمارة الشارقة ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وما تم تقديمه من أدوار كبيرة لإنجاح الجولة الختامية والأخيرة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي تنظم في الإمارة الباسمة، وتختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن تنظيم الشارقة للجولة الختامية منذ أكثر من عشرين موسماً يرسخ الثقة العالية بأن تكون الوجهة المثالية لختام الموسم دوماً للبطولة، وأن تكون مسك ختام التحدي القوي والمنافسة على لقب البطولة في كل موسم، وقال: تنظيم الجولة الختامية منذ زمن في الشارقة يثبت أيضاً الكفاءة والقدرات العالية للمنظمين والتفوق الفني العالي، الذي تحظى به جولة الشارقة، وبالإضافة لكل المقومات فإن استضافة الحدث على بحيرة خالد يكتمل مع الموقع المتميز للبحيرة وكونها وجهة سياحية مهمة في الإمارة.

وتمنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان التوفيق لكل الفرق الإماراتية المشاركة في الجولة الختامية فرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري، وأن تصعد المنصة في جولة الختام بإحراز لقب مهم، وتحقيق إنجاز تختتم به موسماً صعباً، وقال: «كل التوفيق لفرقنا الإماراتية المشاركة في البطولة، ونرجو أن نشاهد منافسة قوية تليق بإحدى أقوى البطولات البحرية على مستوى العالم».

وتنطلق غداً السبت تفاصيل الجولة الختامية والخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 في إمارة الشارقة، وتشهد تحدياً قوياً بين الزوارق المشاركة للمنافسة على لقب الجولة الختامية.