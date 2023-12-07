«العنابي» يهدد «صدارة الأصفر» في «قمة استاد آل نهيان»

معتصم عبدالله (دبي)

يصل قطار رحلة «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى محطة «الجولة العاشرة»، والتي تنطلق اليوم، بإقامة أربع مباريات تتصدرها قمة الوحدة «الرابع» أمام ضيفه الوصل «المتصدر» على استاد آل نهيان، فيما يستقبل الجزيرة ضيفه عجمان، ويحل بني ياس ضيفاً على البطائح بالشارقة، ويواجه شباب الأهلي الإمارات على استاد راشد.

وتستكمل الجولة السبت بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب العائدان من المشاركة القارية في الجولة الأخيرة لمباريات الدور الأول لدوري أبطال آسيا 2023- 2024 العين والشارقة في مواجهة مضيفهما اتحاد كلباء وحتا على التوالي، فيما يستقبل خورفكان ضيفه النصر على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وستكون كل الأنظار مسلطة على استاد آل نهيان، الذي يستضيف قمة «العنابي» الرابع برصيد 16 نقطة، أمام ضيفه «الإمبراطور» المتصدر من دون خسارة برصيد 23 نقطة، ورفع «أصحاب الأرض» شعار «بقوة الأوفياء» في إشارة إلى جماهير الوحدة عبر الحساب الرسمي للنادي على «منصة إكس»، فيما يعول الضيوف على دعم أنصاره في المباراة التي اختار لها الحساب الرسمي للنادي على ذات المنصة شعار «كل الملاعب زعبيل».

ويشعل الفارق الضئيل في أفضلية المواجهات المباشرة ما بين الفريقين في «دوري المحترفين»، أجواء قمة الليلة، والتي تحمل «الرقم 29»، حيث يتفوق الوحدة بفارق فوز وحيد برصيد 11 انتصاراً، مقابل 10 للوصل، في الوقت الذي حسمت فيه نتيجة التعادل 7 مواجهات أخرى.

ويتطلع «العنابي»، الذي يفتقد في قمة الليلة جهود حارسه الأساسي محمد الشامسي للمباراة الثانية على التوالي، بجانب استمرار غياب سهيل المنصوري للإصابة، إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لضيفه «الإمبراطور»، والذي يعول على اكتمال صفوفه بقيادة أبرز هدافيه الثلاثي فابيو ليما 6، هاريس 5، وآداما ديالو 4.

وشدد الهولندي أرنو بويتنويج مدرب الوحدة على جاهزية عناصر فريقه، وقال: «قادرون على الحد من القوة الهجومية للمتصدر، وأثق في عناصر فريقي لحصد النقاط الثلاث، مع احترامي الكامل لسلسلة عدم الخسارة في 12 مباراة على التوالي في كل المسابقات للوصل».

في المقابل، شدد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، على أهمية التحلي بالتواضع، وقال: «نحقق نتائجاً جيدة حتى الآن، ولكن مشوار المنافسة لا يزال طويلاً، وسنواجه منافساً صعباً يقدم مستويات جيدة، ولا أعتقد أن هنالك مباراة سهلة في الدوري».

وتسبق قمة الوحدة وضيفه الوصل، مواجهة أخرى في العاصمة أبوظبي تجمع الجزيرة «الخامس» برصيد 14 نقطة أمام ضيفه عجمان صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، على استاد محمد بن زايد معقل «فخر أبوظبي».

وينشد «فخر أبوظبي» العائد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على مضيفه بني ياس 4-1 بعد التعثر في أربع جولات على التوالي، إكمال بدر انتصاراته الـ 14 في مواجهة «البرتقالي» في «دوري المحترفين» في مباراة الليلة، ويتفوق الجزيرة برصيد 13 انتصاراً في المواجهات الـ 22 الماضية، مقابل الخسارة في 3، والتعادل في 6.

ويلتقي في التوقيت ذاته «16:45»، البطائح صاحب «الثامن» برصيد 12 نقطة، أمام ضيفه بني ياس «السابع» برصيد 13 نقطة على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ويأمل الفريقان التعويض بعد الخسارة بنتيجة 1-4 في الجولة الماضية أمام الوصل والجزيرة على التوالي، وستكون مباراة الليلة الثالثة في مواجهات الفريقين، بعدما حقق «الراقي» الفوز 1-0، وحسم التعادل 3-3 مباراتي الموسم الماضي.

وعلى استاد راشد معقل شباب الأهلي يستقبل «الفرسان» صاحب المركز «الثالث» برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، ضيفه «الصقور» المثخن بالخسارات المتتالية في آخر 4 جولات أمام الشارقة والعين 1-3، وحتا 2-4، والوحدة 1-4، واتحاد كلباء 2-4، ويخلو تاريخ مواجهات «الفرسان» و«الصقور» في «دوري المحترفين» من التعادل في 18 مباراة بفوز شباب الأهلي في 16 مقابل مباراتين للإمارات.



«السبع السمان» طموح «العنابي»

حافظ الوحدة على سجله خالياً من الخسارة في آخر 6 مواجهات أمام ضيفه الوصل في «دوري المحترفين» بالفوز في مباراتين والتعادل في 4 كأطول سلسلة عدم خسارة، قبل مباراة الليلة ضمن «الجولة العاشرة»، والتي يطمح من خلالها «العنابي» إلى إكمال «السبع السمان» بتحقيق الفوز أو التعادل على الأقل.



«نصف المئوية» بمواجهة «البرتقالي»

سجل الجزيرة 47 هدفاً في مرمى عجمان في المواجهات الـ 22 التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، ويأمل «فخر أبوظبي» إكمال نصف المئوية الأولى في مباراة الليلة مدفوعاً بتألق هدافه التاريخ علي مبخوت وصيف الهدافين برصيد 7 أهداف، ويملك مبخوت في جعبته 9 أهداف في مرمى «البرتقالي» كأبرز هداف في مواجهات الفريقين.



«الرأسيات» سلاح «السماوي»

يتصدر بني ياس الذي يحل ضيفاً على البطائح الليلة بالشارقة، قائمة «الأهداف الرأسية» في الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 5 أهداف كأبرز نقاط القوة الهجومية للسماوي، في الوقت الذي يخلو فيه سجل أهداف «الراقي» من الرأسيات في الجولات التسع الماضية.