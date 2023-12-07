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الرياضة

بطولة العالم للسبارتن.. النخبة تواجه «التحدي» في الوثبة

بطولة العالم للسبارتن.. النخبة تواجه «التحدي» في الوثبة
8 ديسمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، في صحراء الوثبة، وتحديداً بالقرب من منتجع الوثبة الصحراوي، حيث يستعد آلاف الرياضيين من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع للمشاركة في السباقات المتنوعة والمناسبة للقدرات البدنية للجميع.
يتضمن الحدث 3 أيام مليئة بالسباقات رفيعة المستوى، حيث يختبر المشاركون قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما يحظى المشاركون في البطولة على دخول مجاني لمهرجان الشيخ زايد، حيث تتسع آفاق الثقافة، وتتنوع دروبها، وتتقارب الشعوب وتتلاقى في إطار من المحبة والتآخي والسلام.
وتفتح البطولة أبوابها اليوم باستقبال المشاركين ابتداءً من الساعة 12 ظهراً، ويقام السباق الأول لمسافة 3 كم الساعة 02:30 من بعد الظهر، فيما يقام السباق الليلي لمسافة 5 كم الساعة 05:30 مساءً، وهما السباقان اللذان تم اضافتهما في أجندة منافسات البطولة لهذا العام.
ويتضمن اليوم التالي «9 ديسمبر»، جدولاً مليئاً بالسباقات، كبطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم التي تنطلق الساعة 07:30 صباحاً، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست «21 كم، 30 حاجزاً» وتحديات الأطفال التنافسية والمفتوحة «½ ميل - 2 ميل، 5-20 حاجز»، وتقام الساعة 05:00 مساءً فقرة استعراض الدول المشاركة وتتويج الفائزين في سباقات اليوم بمهرجان الشيخ زايد.
وتُختتم فعاليات البطولة، يوم 10 ديسمبر بجدول حافل بالسباقات أيضاً، والذي يضم بطولة العالم لسباق التتابع للفرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوح «10 كم، 25 حاجزاً»، وسباق أوبن سبرينت «5 كم، 20 حاجزاً»، وبطولة الأطفال المفتوحة «½ ميل - 2 ميل، 5-20 حاجزاً»، لتختتم بعد ذلك منافسات النسخة الثالثة من بطولة العالم للسبارتن.

بطولة العالم لـلسبارتن
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
بطولة سبارتن
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