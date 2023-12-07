مهرجان ليوا الدولي يُدشن 24 يوماً من التحديات والإثارة

الظفرة (الاتحاد)

ينطلق اليوم، «مهرجان ليوا الدولي 2024»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظم المهرجان نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وذلك مع أولى الفعاليات والأحداث، بانطلاق الاستعراض الحر للسيارات في حلبة مرعب للاستعراض، لتدشن 24 يوماً من التحديات والإثارة. وتنطلق المنافسة يومياً في تمام الساعة السادسة مساء، وتستمر حتى منتصف الليل، ومن المنتظر مشاركة أكثر من مائة وثلاثين سيارة في الاستعراض وعبر فئات المنافسة كافة.

وتعد منافسات الاستعراض الحر للسيارات من التحديات المحببة للشباب، وتحظى بإقبال كبير، وتبدأ المنافسة بإعطاء كل متسابق مساحة من أجل تقديم أفضل حركات استعراضية بالسيارة وتطبيق الحركات المطلوبة خلال المدة الزمنية المحددة لكل متسابق، ومن أشهر الحركات التي سيؤديها المتسابقون، العقدة، الخبة، والسيطرة العكسية.

ويأتي مهرجان ليوا الدولي سنوياً ليكون عيداً خاصاً لمحبي رياضات السرعة والتحدي وعشاق البر، وسيكون الاستعراض الحر بداية قوية لسلسلة من البطولات الرياضية المنتظرة للسيارات والدراجات والمحركات، بالإضافة إلى البطولات التراثية المختلفة، وأبرزها سباقات الخيل، الهجن، الصقور وهدد الحمام، وتستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر مع انطلاق أقوى وأشهر بطولات مرعب وهي صعود التل للسيارات.

وستحفل منطقة تل مرعب يومياً بفعاليات وأنشطة مستمرة تقام يومياً، أبرزها المزرعة الذكية حديقة حيوان مرعب، ممشى مرعب، قرية ليوا، سوق تل مرعب، وأيضاً الملاعب الرياضية الحاضرة.

من جهته وجه عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي التحية لكل المشاركين والحاضرين إلى منطقة تل مرعب من أجل الاستمتاع بالمهرجان وفعالياته المختلفة وحضور أجواء البر والتخييم في المنطقة وقال: ينتظر عشاق المغامرات والرياضات في مهرجان ليوا الدولي، وهو محطة منتظرة أيضاً للمشاركين والمحترفين في رياضات السيارات والمحركات بأنواعها ومحبي كسر الأرقام القياسية في كل موسم.

وأكد عبد الله بطي القبيسي أن مهرجان ليوا الدولي قد أصبح علامة فارقة في كل موسم بما يحمله من بطولات عالمية ودولية ونشاطات ساهمت في اجتذاب المشاركين من كل العالم، وقال: «أصبح مهرجان ليوا الدولي من دون شك محطة جذب واهتمام سياحي منذ سنوات طويلة، ونحن الآن نحصد ثمار هذه النجاحات التي تحققت طوال المواسم الماضية».