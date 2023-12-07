«أبوظبي الرياضي» يتعاون مع «ميرال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميرال - الشركة الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي - في إطار مساعي الطرفين ورؤيتهما المشتركة لتحقيق التكامل بين الرياضة والصحة والتجارب الترفيهية الغامرة، بما يضمن توفير تجارب تلتزم بأعلى مستويات الصحة والترفيه معاً.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، وذلك في «كلايم» جزيرة ياس وتندرج مذكرة التفاهم الجديدة ضمن مساعي الطرفين للوصول إلى صيغة تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وجعل الرياضة نمطاً معتاداً ويومياً لجميع أفراد المجتمع، كما تسهم مذكرة التفاهم بين الطرفين بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، التي تعتبر هدفاً استراتيجياً رئيساً لدى القيادة.

وبهذه المناسبة، قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «ستعمل مذكرة التفاهم الجديدة مع ميرال على الارتقاء بمبادرة أبوظبي 360 إلى آفاق جديدة. ومن خلال الدمج بين الصحة والترفيه، فإننا نعمل على ابتكار تجارب تلائم أذواق وتطلعات مختلف أفراد المجتمع، وتعكس التزامنا بتقديم أعلى مستويات الصحة والترفيه».

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «تكتسب شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي أهمية منقطعة النظير في ترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهة رياضية رائدة. ولا يقتصر التزامنا على التجارب الترفيهية التقليدية، بل يشمل أيضاً غرس قيم الصحة لدى أفراد المجتمع من خلال عروضنا المتنوعة. وتسرّنا المساهمة في بناء مجتمع نشط وصحي في أبوظبي بالاستفادة من مبادرة أبوظبي 360، إلى جانب خلق بيئة تشجع على ممارسة الأنشطة البدنية».

ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية على دمج مبادئ الصحة والعافية لبرنامج أبوظبي 360 ضمن مختلف الوجهات في محفظة ميرال، بما يضمن تقديم تجارب تتكامل فيها مزايا الصحة والعافية مع الترفيه والتسلية في العاصمة أبوظبي.