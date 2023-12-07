سباق الإسطبلات الخاصة يدشن كأس رئيس الدولة للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم في أبوظبي، صباح اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في فاتحة فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2023، الذي يتألف من 3 سباقات.

ويشتمل الحدث على سباق السيدات لمسافة 100 كلم، الذي يقام يوم غدٍ السبت، فيما تختتم الفعاليات بعد غدٍ الأحد بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة وهو أيضاً لمسافة 100 كلم.

ويقام السباق تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، ويعقبه سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء المقبل، الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني أيضاً دولي لمسافة 120 كلم.

ويقام سباق الإسطبلات الخاصة لكأس رئيس الدولة على 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق.

وتحمل الفارسة آنا أربوزوفا، لقب النسخة الماضية لسباق الإسطبلات الخاصة، حيث توجت باللقب على صهوة «بوليو أميجو» لإسطبلات الخليج، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 3:49:23 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.51 كلم/ ‏‏ساعة، وجاء ثانياً الفارس فيربر فرنسيسكو على صهوة «إتش إل دي فاث»، لإسطبلات العين بزمن قدره 3:50:49 ساعة، فيما حلت ثالثة عائشة حميد الشامسي على صهوة «سيرك دو بليسيس» لإسطبلات العزوم، بزمن قدره 3:50:54 ساعة.

وتنظم قرية بوذيب مجموعة متنوعة من السباقات، تغطي كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

وكانت قرية بوذيب قد استضافت 30 سباقاً خلال موسم 2022 – 2023، منها 14 سباقاً شملت جميع الفئات من سباقات مفتوحة، وسيدات، وإسطبلات خاصة، وشباب وناشئين، هذا بالإضافة إلى 16 سباقاً تأهيلياً لمختلف المسافات.