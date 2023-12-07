«الإمارات للدراجات» يعلن استراتيجية «صفر كربون»

أبوظبي (وام)

أعلن فريق الإمارات للدراجات عزمه تحقيق «صفر انبعاثات كربونية» بحلول 2030، ليصبح رائداً في الرياضات المستدامة، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر وعياً بالبيئة.. وجاء إعلان هذه الاستراتيجية في فعالية على هامش «كوب 28»، وسلطت الفعالية الضوء على إنجاز الفريق نهاية موسم 2023، كأول فريق دراجات محترف يحقق الحياد الكربوني.. ويخطط الدراجون، ليكونوا سفراء للاستدامة يثقفون ويلهمون الأجيال الشابة، لدعم الحركة المناخية العالمية، وقال ماورو جيانيتي مدير الفريق: نسعى للمشاركة في تحقيق طموحات الدولة لإزالة الكربون، وتنفيذ برنامج استدامة شامل.