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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يعلن استراتيجية «صفر كربون»

«الإمارات للدراجات» يعلن استراتيجية «صفر كربون»
8 ديسمبر 2023 01:24

أبوظبي (وام)

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أعلن فريق الإمارات للدراجات عزمه تحقيق «صفر انبعاثات كربونية» بحلول 2030، ليصبح رائداً في الرياضات المستدامة، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر وعياً بالبيئة.. وجاء إعلان هذه الاستراتيجية في فعالية على هامش «كوب 28»، وسلطت الفعالية الضوء على إنجاز الفريق نهاية موسم 2023، كأول فريق دراجات محترف يحقق الحياد الكربوني.. ويخطط الدراجون، ليكونوا سفراء للاستدامة يثقفون ويلهمون الأجيال الشابة، لدعم الحركة المناخية العالمية، وقال ماورو جيانيتي مدير الفريق: نسعى للمشاركة في تحقيق طموحات الدولة لإزالة الكربون، وتنفيذ برنامج استدامة شامل.

فريق الإمارات للدراجات
الإمارات للدراجات
COP28
كوب 28
انبعاثات الكربون
الانبعاثات الكربونية
المناخ
التغير المناخي
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