البرازيل مهددة بالاستبعاد من «مونديال الأندية»!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



أُقيل إدنالدو رودريجيش رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من منصبه، عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقاً سمح بانتخابه.

وتعتبر إقالة رودريحيش ضربة إضافية للكرة البرازيلية ومنتخب «السيليساو» الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج، مع إصابة نجمه نيمار، وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وأوضحت غرفة القانون الخاص بمحكمة العدل في ريو دي جانيرو في بيان، أنه «سيتعين على الهيئة إجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوماً، وحتى ذلك الحين، سيكون رئيس محكمة العدل العليا مسؤولاً عن إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم».

وأبطلت هذه المحكمة اتفاقاً بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى مارس 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريجيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026، ويستأنف الاتحاد البرازيلي، حسب وسائل إعلام برازيلية.

وفي رسالة بعث بها إلى الاتحاد البرازيلي، حذّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» من أن أعضائه سيكونون «عرضة للعقوبات» إذا تعرضت شؤونهم الداخلية للتدخل الخارجي.

ومن الممكن أن تكون إحدى العواقب استبعاد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، من المسابقات الدولية، مثل مونديال الأندية في السعودية «من 12 إلى 22 ديسمبر»، والتي يشارك فيها فلوميننسي بطل كوبا ليبرتادوريس.

ومن الممكن أن تؤثر إقالة رودريجيش، وهو أول رئيس أسود للاتحاد البرازيلي، على وصول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المقرر في يونيو المقبل لتدريب البرازيل.

وكان رودريجيش على رأس المفاوضات التي أسفرت، وفقا للاتحاد القاري عن اتفاق مع المدرب الحالي لريال مدريد الإسباني على تولي زمام تدريب «السيليساو» في نهاية الموسم الأوروبي.

وقدّمت البرازيل بقيادة المدرب الموقت فرناندو دينيز «49 عاماً»، سلسلة من العروض المخيبة خلال الشهرين الماضيين، خلال تصفيات «مونديال 2026»، حيث تعادلت مع فنزويلا 1-1، وخسرت أمام أوروجواي 0-2 وكولومبيا 1-2 والأرجنتين 0-1.