الاتحاد يدخل «المونديال» بـ «ضربة»!

الرياض (أ ف ب)

مُني الاتحاد «حامل اللقب» بخسارته الأولى، بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وجاءت أمام مضيفه ضمك 3-1، وذلك في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل لضمك الكاميروني جورج-كيفن نكودو، وحارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي خطأ في مرماه، وللاتحاد عبدالرزاق حمدالله من ضربة جزاء.

وتلقى الاتحاد خسارته الرابعة هذا الموسم، والأولى بقيادة جاياردو، بعدما قاده للفوز في ثلاث مباريات، مقابل تعادل أمام الاتفاق، علماً أن الأرجنتيني حلّ في 18 نوفمبر الماضي بدلاً من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو «المقال» بسبب سوء النتائج.

ويتحضر الاتحاد الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع لاستحقاقه المهم في كأس العالم للأندية، حيث سيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء المقبل على ملعب الملك عبدالله بجدة «الجوهرة المشعرة».

وافتقد الاتحاد لجهود نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي رومارينيو للإصابة، فيما تلقى ضربة معنوية بإصابة مدافعه البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية لويز فيليبي ومغادرته الملعب في الدقيقة 15.

وتقدم ضمك الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم للمركز السادس برصيد 24 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تعرض الفتح لخسارة مفاجئة أمام الحزم متذيل الترتيب 0-2، سجلهما البرازيلي برونو فيانا والبرتغالي أنطونيو خوسيه دي كارفاليو من ضربة جزاء.

وتجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع، متساوياً مع الاتفاق الثامن، والذي تعادل مع مضيفه الشباب سلباً، فيما رفع الحزم الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وشهدت مباراة الشباب والاتفاق ثلاث حالات طرد، حيث رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه الأرجنتيني إيفر بانيجا بعد تدخل عنيف على الجامايكي ديمراي جراي في الدقيقة 66، قبل أن يطرد الأخير بسبب مشادة مع لاعبي الشباب، إثر تعرضه لعرقلة قوية من جوستافو كويلار الذي حصل بدوره على بطاقة حمراء «85».