كورنادو يتعهد بأداء مختلف في «مونديال الأندية»



الرياض (د ب أ)

قال إيجور كورنادو، لاعب اتحاد جدة، إن الأخطاء تسببت في خسارة الفريق أمام ضمك 1-3، ضمن «الجولة 16» من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأضاف كورنادو في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن على فريقه نسيان تلك الخسارة والاستعداد لمونديال الأندية.

ووعد كورنادو جماهير الفريق بالظهور بأفضل شكل ممكن في البطولة، التي تستضيفها السعودية فيما بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال عمر هوساوي، مدافع الاتحاد، إنه يلتمس العذر الجماهير بشأن عدم رضاهم عن نتائج الفريق هذا الموسم، لافتًا إلى أن الاتحاد واجه العديد من الظروف الصعبة، لاسيما على مستوى الإصابات.

وأضاف هوساوي أن الإصابات جزء من كرة القدم، لكن الأمر أصعب في الفريق، خاصة أن الاتحاد لم يخض هذا الموسم أي مباراة بكامل نجومه.

وأكد هوساوي أن الاتحاد ستكون أمامه فرصة لتمثيل الكرة السعودية في مونديال الأندية، معرباً عن أمله في الظهور بمستوى يرضي الجماهير خلال البطولة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، ويواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل.