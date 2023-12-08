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الرياضة

سواريز يتغزل في «جوهرة الريال»

سواريز يتغزل في «جوهرة الريال»
8 ديسمبر 2023 10:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يُعتبر الشاب البرازيلي الصغير إندريك فيليبي «17عاماً» مهاجم بالميراس الحالي، والذي ينتقل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، عندما يكمل 18عاماً، صفقة ناجحة بكل المقاييس وبشهادة نجوم الأندية المنافسة، خاصة من سبق لهم اللعب في برشلونة الغريم اللدود لـ «الريال»، ولعبوا بعد رحيلهم عن «البارسا» في أندية برازيلية، مثل الهداف الأوروجواياني لويس سواريز الذي أمضى أجمل سنوات مسيرته الكروية في «الكامب نو».
وكان ريال مدريد وقع عقداً مع بالميراس في ديسمبر الماضي مقابل 60 مليون يورو شاملة المتغيرات، ويقضي بانتقال الفتى الصغير إلى «السانتياجو برنابيو» الصيف المقبل، عندما يبلغ الثامنة عشرة.
ولأن سواريز نجم برشلونة السابق يلعب في جريميو البرازيلي، فقد كان شاهداً على صعود نجم اللاعب وتطور أداؤه بشكل لافت، واعترف في حديث لشبكة «إسبن» نقلته صحيفة «دياريو آس» الإسبانية، بأنه يتوقع لهذا «المراهق الصغير» أن يصبح أحد نجوم المستقبل في ريال مدريد.
وقال سواريز: إندريك نجم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يزال صغير السن، ويخطو خطواته الأولى في عالم «الساحرة المستديرة»، وأعتقد أن ما أنجزه مع بالميراس هذا العام لا يصدق. 

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وأضاف: منتخب البرازيل وريال مدريد أصبحا يملكان نجماً لا يُشق له غبار، وسيفيد الاثنين، كما يُفيد كرة القدم خلال السنوات القادمة.
واعترف سواريز أيضاً بأنه كان يتمنى أن يرى إندريك في ناديه السابق برشلونة، بدلاً من ذهابه إلى«الجانب الآخر»، في إشارة إلى ريال مدريد الغريم التقليدي لـ «البارسا»، وقال: بدهي أن أتمنى وجوده في برشلونة، ولكنه هو الذي قرر واختار ريال مدريد، وعلى أية حال فإنه سيفيد كرة القدم مثلما تفيده.
إندريك فيليبي موريرا دي سوزا، وهذا اسمه بالكامل، المولود في 21 يوليو2006، أسهم بقوة في فوز ناديه الحالي بالميراس ببطولة الدوري البرازيلي هذا الموسم، بعد منافسة شرسة مع جريميو الذي يلعب له سواريز، حيث لم يتجاوز الفارق بينهما نقطتين فقط. وحصل إندريك على جائزة أفضل لاعب صاعد عام 2023، كما حصل على جائزة أفضل هدف سجله في مرمى بوتافوجو في «الجولة 34» للمسابقة.
ويأمل ريال مدريد أن يلعب هذا المهاجم الشاب دوراً مؤثراً في فوزه بالعديد من البطولات والألقاب، خلال فترة وجوده التي تمتد حتى «صيف 2029».

الدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
لويس سواريز
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