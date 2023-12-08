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الرياضة

«الشياطين» يعلنون التمرد على تين هاج!

«الشياطين» يعلنون التمرد على تين هاج!
8 ديسمبر 2023 10:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


ذكرت مصادر صحفية إنجليزية عديدة، أن عدداً من لاعبي مانشستر يونايتد طالبوا مديرهم الفني الهولندي إيريك تن هاج، بأن يمنحهم وقتاً أطول للراحة، في ظل توالي المباريات التي تقام كل أقل من 3 أيام، ما يسبب الضغط بشدة على اللاعبين ويصيبهم بالإجهاد، مع تزايد احتمالات تعرضهم للإصابة.
وكشفت صحيفة ديلي ميل النقاب عن أن عدداً من اللاعبين، بينهم ماركوس راشفورد، ولوك شو، ورافائيل فاران، وكاسيميرو، وأليساندرومارتينيز، اشتكوا في جلساتهم الخاصة، من قلة أيام الراحة، وكثافة الحصص التدريبية المتتالية، بعد أن كانت «مقننة» بأوقات محددة. 

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وقالت الصحيفة إن تن هاج يضع برنامجاً تدريبياً للفريق مع بداية كل أسبوع، ولكنه يقوم بتغييره أحياناً في اللحظة الأخيرة، تبعاً لنتائج الفريق، الأمر الذي لا يعجب عدداً من لاعبي «الشياطين الحمر».
وإذا كان تن هاج يلقى قبول ومساندة غالبية لاعبي الفريق، فإن مجموعة تضم الأسماء السابقة، أطلقت عليهم الصحيفة لقب «المنشقين»، كانوا وراء الاعتراض على برنامج التدريبات وأوقات الراحة، حتى وإن كانوا لم يشتكوا بصورة علنية على الملأ.
ودافع تن هاج عن وجهة نظره قائلاً: في كل فريق، هناك لاعبون يلعبون قليلاً أو لا يلعبون أصلاً، وهؤلاء غير سعداء، ولكن لا توجد مشكلة، وهناك الكثير من الشائعات في هذا الاتجاه، ولكن هذا لا يعني أن نترك أنفسنا نهباً لهذه الشائعات. 

وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها: هكذا يبدو أن تن هاج لم يستسلم لطلبات هؤلاء اللاعبين الذين يريدون أن يتم إخطارهم ببرامج التدريب، واحتمالات تعديلها قبلها بوقت كافٍ، كما يطالبون بمزيد من الوقت للراحة.
ويرى تن هاج أن تفاني وإخلاص اللاعبين مطلوب في نادٍ مثل مانشستر يونايتد، يسعى لتحقيق أفضل نتائج في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وأمامه السبت مباراة مهمة أمام بورنموث، يسعى خلالها إلى الفوز حتى يظل قريباً من «التوب 5».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
تين هاج
راشفورد
كاسيميرو
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