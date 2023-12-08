«الإمارات للتجديف الحديث» تنطلق في أبوظبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنطلق السبت منافسات الجولة الأولى، من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

ويشارك في الجولة الافتتاحية للموسم 70 متسابقاً وبحاراً، من فريق أبوظبي للتجديف الحديث، ونادي الحمرية، وفريق التجديف لشرطة دبي، ونادي دبي للتجديف، ونادي أبوظبي للتجديف، والنادي البريطاني، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي مونتي للتجديف.

وتنطلق البطولة على مرحلتين، الأولى في التاسعة والنصف صباحاً، وتستمر إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً، والثانية في الثانية والنصف بعد الظهر، وتتواصل إلى الرابعة عصراً، ويعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين والأوائل من خلال المنافسة.

وتضم المنافسة 16 فئة مختلفة من التجديف الحديث، ما بين فئات فردية، وزوجية، ورباعية، وأيضاً فئات عمرية مختلفة، تقدم لوحة تنافسية قوية، على مسار يبلغ طوله ألف متر تقريباً، انطلاقا من على الكورنيش، وصولاً إلى شاطئ النادي، حيث تم وضع خط النهاية.

وتنطلق السواعد في رحلة إعداد وتجهيز لما هو قادم من استحقاقات دولية ومحلية، في مسابقات التجديف الذي تعد من أولى الرياضات الأولمبية، والتي تلقى رواجاً عالمياً، لا سيما وأن التحضير والتجهيز يحتاج إلى وقت ولياقة قوية.

وأكد خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي، أهمية الجولة الافتتاحية للتجديف الحديث، والتي تأتي في بداية الموسم الخاص بالمنافسات والبطولة، وشدد على أن التحضير والتجهيز لإقامة الحدث لإقامته في أفضل صورة.

وعن المنافسة الرياضية، قال: طابع جميل تحمله البطولة في أن ينافس الشبان والأبطال على المراكز الأولى فيما بينهم، من أجل الوصول إلى أفضل المراكز، نحاول دوماً أن نقدم الأفضل لهذه الرياضة والوصول بالمستويات الفنية لمتسابقينا إلى الأفضل.

يذكر أن البطولة تضم فئات متنوعة، أبرزها الفردي والزوجي للناشئين، الناشئات، الشباب أقل من 23 سنة، سيدات، رجال، وفئة الرجال والسيدات.