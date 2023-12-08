«المدفعجية» في «مهمة المخاطر» أمام أستون فيلا!



لندن (د ب أ)



بعد انتهاء «المرحلة 15» لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الخميس، تواصل المسابقة العريقة فعالياتها، حيث تنطلق «المرحلة الـ16» السبت.

وكعادة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، شهدت المرحلة المنقضية العديد من المفاجآت، التي تسببت في إحداث تغييرات في جدول الترتيب، ليجعل المواجهات أكثر اشتعالاً في المرحلة المقبلة.

ويخوض أرسنال، المتصدر برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويأمل أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003- 2004، لمواصلة صحوته في البطولة، وتعزيز موقعه في الصدارة، من خلال حصد انتصاره الخامس على التوالي.

ولم يعرف فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلا طعم الفوز في البطولة، منذ خسارته المثيرة للجدل صفر -1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في الرابع من نوفمبر الماضي، عقب انتصاره على بيرنلي وبرينتفورد ووولفرهامبتون ولوتون تاون.

ويخشى أرسنال من مفاجآت أستون فيلا، المنتشي بفوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه مانشستر سيتي، على ملعب فيلا بارك، الذي يستضيف مواجهة أرسنال.

ويطمح ليفربول لاعتلاء الصدارة، ولو بصورة مؤقتة، عندما يحل ضيفاً على كريستال بالاس، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، في افتتاح مباريات المرحلة السبت. وفي حال انتصاره على كريستال بالاس، سيرتفع رصيد ليفربول إلى 37 نقطة، بفارق نقطة أمام أرسنال، وربما يبقى النادي الأحمر على القمة، حال تعثر الفريق اللندني أمام أستون فيلا.

ويفتقد ليفربول خدمات مدافعه المخضرم جويل ماتيب، حتى نهاية الموسم الحالي تقريباً، بعدما أصيب بقطع كلي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال فوز الفريق الصعب 2 - صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد.

من جانبه، يأمل كريستال بالاس، الذي حصد نقطة وحيدة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، في العودة إلى نغمة الانتصارات مجدداً، لاسيما في ظل إقامة المباراة على ملعبه وأمام جماهيره.

ويحل مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، ضيفاً على لوتون تاون، الذي يقضي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، فيما يشبه النفق المظلم، عقب فشله في تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي، ليتراجع للمركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة.

وتحدث جوارديولا لشبكة «أمازون برايم» عقب خسارة فريقه أمام أستون فيلا، حيث قال «إذا فاز مانشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم، سأعتزل، هذا أمر مؤكد».

وأضاف «أعرف أن الأمر صعب للغاية، في ظل وجود فرق رائعة في الدوري الإنجليزي، ولم يفعل ذلك سوى فريق مانشستر يونايتد فقط مع السير أليكس فيرجسون، بالإضافة إلينا في الموسم الماضي».

وشدد مدرب السيتي: «أشعر بأننا سنكرر ذلك مرة أخرى، رغم صعوبة الأمر، لأن لم يفعل ذلك أي فريق حتى الآن».

وأخفق مانشستر سيتي، الذي تُوج بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي «الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا»، في تحقيق أي فوز بالبطولة، منذ انتصاره الكاسح 6-1 على ضيفه بورنموث مطلع الشهر الماضي، حيث تعادل مع تشيلسي، وليفربول وتوتنهام، قبل خسارته أمام أستون فيلا.

وتشهد المرحلة القادمة أيضاً مواجهة متكافئة بين توتنهام وضيفه نيوكاسل، حيث يسعى كلاهما لتضميد جراحه، بعدما ابتعدا عن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة. وبعدما حقق انطلاقة رائعة في الموسم الحالي، الذي شهد تصدره الترتيب لعدة أسابيع، تراجعت نتائج توتنهام في الفترة الأخيرة، ليحصل على نقطة وحيدة في لقاءاته الخمسة الماضية، التي شهدت تلقيه 4 هزائم مقابل تعادل وحيد، ليتقهقر للمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

ويرغب نيوكاسل في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته القاسية صفر- 3 أمام إيفرتون، في ختام مباريات المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع.

ويسعى مانشستر يونايتد للحصول على قوة دفع جيدة، قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عندما يستضيف بورنموث السبت.

وبعدما تذيل ترتيب مجموعته في دوري الأبطال برصيد 4 نقاط من 5 لقاءات، أصبح يتعين على «اليونايتد» الفوز على بايرن، أملاً في انتهاء المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى بين كوبنهاجن الدنماركي، وضيفه جالطة سراي التركي، التي تجرى في التوقيت نفسه بالتعادل، من أجل تجنب الخروج مبكراً من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

ويلعب «اليونايتد» المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-1 على ضيفه تشيلسي في المرحلة الماضية، ليحقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس.

ولا تبدو الأمور مختلفة كثيراً بالنسبة لبورنموث، الذي تحسنت نتائجه في الفترة الأخيرة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الأربع الماضية، التي شهدت تحقيقه 3 انتصارات وتعادلاً وحيداً، ليصبح في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وتشهد المرحلة ذاتها عدة لقاءات مهمة أخرى، حيث يلتقي شيفيلد يونايتد مع ضيفه برينتفورد، وولفرهامبتون مع نوتينجهام فورست، وبرايتون مع بيرنلي السبت، في حين يلعب فولهام مع ضيفه ويستهام يونايتد الأحد.