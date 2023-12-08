بوستيكوجلو: الأسف «ممنوع»!



لندن (د ب أ)



دعا الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، لاعبيه إلى عدم الشعور بالأسف، إثر الخسارة الرابعة للفريق في مبارياته الخمس الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل توتنهام معاناته من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة بالدوري الانجليزي، عقب خسارته 1 -2 أمام ضيفه وستهام يونايتد، في المرحلة الـ15 للبطولة.

وبدا أن توتنهام، الذي يعاني عدة إصابات بين لاعبيه، في طريقه لتحقيق فوزه الأول بالمسابقة منذ 27 أكتوبر الماضي، عقب تقدمه بهدف في الشوط الأول، حمل توقيع لاعبه الأرجنتيني كريسيتيان روميرو، العائد من الإيقاف، في الدقيقة 11، لكن سرعان ما قلب ويستهام الطاولة على منافسه في الشوط الثاني.

وأحرز جارود بوين هدف التعادل لويستهام في الدقيقة 52، فيما أضاف جيمس وارد براوز هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 74، مستغلاً خطأ من ديستني أودوجي، مدافع توتنهام. وبذلك، مدد توتنهام مسيرته الخالية من الانتصارات إلى 5 مباريات متتالية، رغم تقدمه في النتيجة خلالها، محققاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بوستيكوجلو طالب لاعبيه بتجاوز الهزيمة، قبل مواجهة الفريق المقبلة مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، الأحد، في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»: لا فائدة من الشعور بالأسف، والبحث عن مكان للاحتواء.

وأوضح مدرب توتنهام: هناك طريقة واحدة فقط لتغيير ظروفنا، وهي أن نأتي إلى الملعب يوم الأحد ونؤدي بشكل جيد، لا نلعب كرة قدم جيدة فحسب، بل نخرج إلى هناك ونظهر بعض القناعة بأنفسنا كفريق.

وقال بوستيكوجلو: أريد الفوز، ولهذا السبب أتيت إلى هذا النادي، وهذه هي الرسالة، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، قلت ذلك منذ البداية، ما زلنا في أول المشوار لتحقيق علينا تحقيقه، وأيام مثل هذه تعطيني المزيد من الدلائل حول مدى ما يتعين علينا القيام به. وقدم توتنهام عرضاً رائعاً كعادته في الشوط الأول من عمر مبارياته منذ الشهر الماضي، لكنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد بواسطة روميرو، فيما تبارى لاعبوه في إضاعة العديد من الفرص السهلة.

وسارت الأمور بشكل مختلف للغاية في الشوط الثاني، بعد أن تعادل وستهام بتوقيع بوين، قبل أن يهدر «البديل» البرازيلي ريتشارليسون فرصة محققة للفريق في الدقيقة 70، بعدما سدد الكرة خارج المرمى من ضربة رأس، من دون مضايقة من أحد، وهو على بعد خطوات قليلة للغاية من مرمى الضيوف، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.

واعترف بوستيكوجلو: أعتقد أنها مباراة أخرى سيطرنا فيها على مجريات الأمور، ولم نحول تلك السيطرة لشيء ملموس أكثر، وأبقينا المنافس في المباراة.

وقال: أعتقد أننا كنا سيئين حقاً في منطقتي الجزاء، من حيث إنهاء الهجمات وكذلك منع لاعبي المنافس من هز شباكنا، كان من الصعب أن يستقبل مرمانا هدفين.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد توتنهام عند 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق 9 نقاط خلف أرسنال المتصدر.