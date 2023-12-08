ليبرون جيمس.. «ملك الإيقاع»



لاس فيجاس (أ ف ب)

قاد النجم ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز إلى نهائي المسابقة الحديثة كأس «إن-سيزون»، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك على حساب نيو أورليانز بيليكانز 133-89 .

وضرب ليكرز موعداً في النهائي الذي سيقام في لاس فيجاس «السبت» مع إنديانا بايسرز الفائز بصعوبة على ميلووكي باكس في نصف النهائي الآخر 128-119.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيجاس أيضاً.

ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

حيمس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 39 في 30 من الشهر الحالي تعملق في المباراة بتسجيله 30 نقطة، بعد أن أظهر فعالية عالية بتسجيله تسع من محاولاته الـ 12 من المسافات كلها، ومنها أربع ثلاثيات من اصل 4، كما أسهم زميله لاعب الارتكاز أنتوني ديفيس بـ 16 نقطة و15 متابعة، وأوستن ريفز 17 نقطة.

وقدّم جيمس مباراة شاملة مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة في أقل من 23 دقيقة لعب.

«غير عادي» و«عالم آخر»، بهاتين العبارتين، وصف مدرب ليكرز دارفين هام، جيمس.

وقال هام «إنه أفضل من يحدد الإيفاع».

تابع «طاقته، والتضحية بجسده - ثلاثة أخطاء فقط، لقد حدّد لنا إيقاع اللعب على طرفي الملعب».

وبقي جيمس على دكة البدلاء في الربع الرابع، بعد أن سحب الفريقان اللاعبين الأساسيين، حيث فرض ليكرز سيطرته على المواجهة، لا سيما في الربع الثالث الذي فاز به 43-17.

لكنّ المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي جاءت مغايرة تماماً، حيث تعملق تايريز هاليبورتون مجدداً بتسجيله 27 نقطة ليقود بايسرز للفوز على ميلووكي باكس 128-119.

وتبادل الفريقان التقدم 16 مرة، 7 منها في الربع الرابع فحسب، وقدّم هاليبورتون مباراة كبيرة من كل النواحي، حيث أضاف الى رصيده 15 تمريرة حاسمة، ولم يرتكب أي كرة ضائعة، كما أضاف مايلز تورنر 26 نقطة مع عشر متابعات.

وسبق لإنديانا، سادس ترتيب المنطقة الشرقية، أن أقصى بوسطن سلتيكس متصدر الشرق من الدور ربع النهائي، قبل أن يطيح بباكس بطل الدوري عام 2021 ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي لم تنفع نقاطه الـ 37 مع 10 متابعات لتجنيب فريقه الخسارة.

وقال هاليبورتون «أعتقد أننا نصدم العالم الآن، ولم يتوقع أحد أن نكون هنا باستثناء الرجال في غرفة تغيير الملابس».