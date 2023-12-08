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الرياضة

مويز يتغزل في هدف بوين

مويز يتغزل في هدف بوين
8 ديسمبر 2023 12:48

 
لندن (د ب أ)


أعرب ديفيد مويز، المدير الفني لفريق وستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته عقب تحقيق فريقه فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بمختلف المسابقات.
وقلب وستهام تأخره صفر - 1 أمام مضيفه توتنهام، إلى انتصار ثمين 2 -1، في المرحلة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وشهدت المباراة عودة جارود بوين، لاعب الفريق، للتسجيل مجدداً، وقد تلقى إشادة خاصة من المدرب الأسكتلندي.
وعاد اللاعب الدولي الإنجليزي لوستهام عقب تعافيه من إصابة في الركبة، في مباراة تعادل الفريق 1-1 مع ضيفه كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، وبينما شهدت المباراة إضاعته فرصة محققة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، فإن مواجهة توتنهام شهدت عودته لممارسة هوايته في هز شباك المنافسين خارج قواعد وستهام للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة. 

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وقال مويز عقب المباراة: «كان جارود بعيداً بعض الشيء عن مستواه المعتاد يوم الأحد الماضي، لقد غاب عنا لمدة 3 أو 4 أسابيع، وهو ما جعله يفتقد حساسية المباريات بعض الشيء». 

وأوضح مويز: «عندما أحرز بوين هدفه، قلت لنفسي لقد سجل هدفاً آخر، من الواضح أنني أريد أن يستمر جارود في أن يفعل ذلك من أجلنا، ولكنه أيضاً طالما يواصل التسجيل، فسوف يظل في ذهن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، وفي ذهني أيضاً، لأنه يمكنه اللعب مهاجماً صريحاً، أو في طرفي الملعب ويملك القدرة على تسجيل الأهداف.
وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد وستهام إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بفارق 6 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

الدوري الإنجليزي
وستهام
توتنهام
ديفيد مويس
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