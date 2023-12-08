ميسي يستعد للموسم الجديد في هونج كونج



ميامي (د ب أ)



كشف إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، عن استعداداته للموسم الجديد من بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأعلن النادي أنه يخوض مباراة في هونج كونج في الرابع من فبراير المقبل، في أول جولة دولية يقوم بها.

وتم الاتفاق على أن يلعب إنتر ميامي بقيادة ميسي ضد فريق يضم أفضل اللاعبين بدوري الدرجة الأولى في هونج كونج.

وقال الإنجليزي ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، في تصريحات نشرها الفريق «هونج كونج مدينة جميلة، وتتمتع بمشهد رياضي رائع».

وأضاف: «على مدار مسيرتي الرياضية، قضيت الكثير من الوقت في آسيا، أنا سعيد للغاية لإتاحة الفرصة لي لإحضار إنتر ميامي للعب أول مباراة لنا في تلك الجولة الدولية في هذه المدينة الرائعة».

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب هونج كونج، الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

يذكر أن إنتر ميامي كشف في وقت سابق اعتزامه اللعب في السلفادور يوم 19 يناير المقبل، فيما كان مقرراً أن يلعب الفريق مباراتين بالصين الشهر الماضي، لكن هذه الخطط لم يكتب لها النجاح».

وأشار إنتر ميامي إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن المباريات والمعسكرات القادمة استعداداً للموسم الجديد.