حشر آل مكتوم: «تنس الحبتور» بصمة في الإمارات والمنطقة

دبي (الاتحاد)



أعرب الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، عن سعادته بما حققته النسخة الـ 26 لبطولة تحدي الحبتور لتنس للسيدات، والمقامة حالياً بملاعب فتدق الحبتور جراند، مؤكداً أن بطولة الحبتور انطلقت عام 1998 تعد أقدم بطولة سيدات بالمنطقة، ولها فضل كبير في انتشار اللعبة، ليس فقط في الإمارات، وإنما في المنطقة بشكل عام، خاصة على صعيد السيدات والأطفال.

وقال الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم: استمرار البطولة ونجاحها يعد وساماً على صدر مجموعة الحبتور، واستمرار البطولة القوية يعود إلى الدعم الذي يقدمه خلف الحبتور، والذي دائماً يدعم التنس عامة والبطولة بشكل خاص، وأتوجه بالشكر والعرفان إلى مجموعة الحبتور على هذا الدور الرائع في دعم الرياضة عامة وبصفة خاصة التنس، كما أتوجه بالشكر إلى كل اللاعبات المشاركات في البطولة، وكذلك البطولات التي صاحبت البطولة الرئيسة، والتي يشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

وقال: اتحاد التنس يتطلع دائماً لنشر اللعبة، ونطمح إلى مستقبل أفضل، من خلال نشر اللعبة على نطاق أوسع، لأن التنس رياضة مفيدة ويمكن ممارستها في أي عمر بشرط الاحتفاظ باللياقة البدنية والجسم الرياضي السليم.



من ناحية أخرى، توالت المفاجآت في الفردي، بعد خروج المصنفات الأولى والثانية، والرابعة، حيث خرجت السلوفاكية هرونكاكوفا المصنفة الأولى والأوكرانية داريا سبجور حملة لقب النسخة 24 للبطولة، والمصنفة الثانية في يوم واحد، ولم يتبق من لاعبات المقدمة إلا السلوفاكية ربيكا سرامكوفا المصنفة الثالثة، والتي تواجه البريطانية واطسون المصنفة السابعة على البطولة.

وفي الزوجي، واصل الثنائي المجري المكون من تيميا بابوس وفيرا زفونيرفا انتصاراته في البطولة، بعد التغلب على الزوجي المكون من الهولندية أريان هارتونو والبريطانية سارة جري، بعد مباراة استمرت ساعة و9 دقائق، وخسر الزوجي البريطاني المكون من إيميلي أبلتون وأيليسيا بارنت علي يد الزوجي الهندي باراثانا وإنستاسيا بعد مباراة مثيرة.

من جانبه، وأعرب ليث العاني مدير العمليات ومسؤول الحكام بالبطولة عن سعادته بالانطباع الذي ستعود به ممثلة الاتحاد الدولي للتنس والمشرفة على البطولة، والتي أبدت إعجاباً كبيراً بكل ما شاهدته فنياً وتنظيمياً، والدعم اللوجستي الذي يقدمه فريق العمل بالبطولة، والذي وصفته بالاحترافية.

وأشار إلى أن اللاعبات استهلكت 2000 كرة، لأن كل مباراة تستخدم من 16 إلى 20 كرة حسب زمن المباراة، منوهاً بأن هناك 25 جنسية تشارك في البطولة، وهناك بطولة اللاعبين المحليين من مواطنين ومقيمين، والتي تحظى بمشاركة 287 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 فئة، وتقام مبارياتها حالياً على مجمع ملاعب نادي «هاب» بواحة السيليكون بدبي ويقام النهائي الأحد، بالتزامن مع نهائي بطولة الحبتور الرئيسة بفندق الحبتور جراند بالجميرا، ويتم تكريم الأول والثاني من كل فئة.