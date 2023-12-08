«إكسبو» تستضيف سباق «نصف ماراثون»



دبي (الاتحاد)



تستضيف مدينة إكسبو دبي، النسخة الأولى من سباق نصف ماراثون الذي يحمل اسم المدينة، وتنظمه «برومو سيفن سبورتس ماركيتينج» 4 فبراير المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويشمل «نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي» ثلاثة سباقات للجري تلبي احتياجات المشاركين من جميع المستويات، إذ يمكن للعدائين الاختيار من بين ثلاث مسافات، «21 كم» لاختبار إمكانات التحمل للعدائين المتمرسين، و«10 كم»، وهي مثالية للراغبين في خوض سباق للجري لمسافة أقصر، و«5 كم»، تُناسب العائلات والعدائين الهواة والمبتدئين في عالم سباقات الماراثون.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن أفضل انطلاقة لهذا السباق المتميز، هو أن يقام في مدينة إكسبو الرائعة التي ارتبطت بأكبر وأهم الأحداث في مختلف المجالات، وفي مقدمتها أكبر حدث اقتصادي وثقافي وإنساني ورياضي على مستوى العالم، وهو إكسبو 2020 دبي.

وقال: «يستمتع المشاركون في السباق بخوض منافسات لا تنسى في أروع مكان، ويقومون بالجري في مسارات شهدت من قبل أحداثاً رياضية، ومر عليها أبطال سواء في الدراجات الهوائية، من خلال طواف الإمارات العالمي، أو في سباق ماراثون دبي، وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية التي أقيمت في هذا الصرح الحضاري الذي ارتبط بأروع قصص النجاح والتميز والاستدامة».

وأضاف: «تبقى المشاركة في سباق نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي عالقة في أذهان المشاركين من مختلف الجنسيات الذين يحتفظون بذكريات رائعة تربطهم بروعة مكان السباق وروعة الحدث، ونحرص على نجاح تنظيم الحدث، واستمرار استضافة الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية المختلفة التي تعود بالنفع على صح وسعادة أفراد المجتمع، ولها فوائد رياضية ومجتمعية كثيرة، وتحظى بشعبية كبيرة ومشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، ونحن على ثقة بأن الجميع يستمتعون بخوض تجربة جديدة وفريدة تملك كل عوامل النجاح».

من جانبها قالت آمنة عبد الله، المدير التنفيذي الإبداعي، الفعاليات والترفيه، مدينة إكسبو دبي: «تولي مدينة إكسبو دبي صحة ورفاهية المجتمع اهتماماً بالغاً، وإقامة مثل هذه الأحداث الرياضية تأتي في إطار مهمتنا الهادفة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً والارتقاء بلياقتهم البدنية، ويسعدنا أن نكون شركاء في النسخة الافتتاحية لـ نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي لهذا العام، ونتطلع بشغف للترحيب بجميع العدائين والجمهور في ربوع مدينة إكسبو دبي الجميلة».

وقال ستيفن ماثيوس، الرئيس التنفيذي، بروموسيفن سبورتس ماركيتينج: «نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي، ليس مجرد سباق للجري، بل هو احتفال بما تتمتع به دبي من إمكانات هائلة في مجال الاستدامة والابتكار وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشيطة، ونشكر مدينة إكسبو دبي ومجلس دبي الرياضي على دعمهما للكبير للحدث، ونرحب بمشاركة جميع العدائيين بمختلف مستوياتهم في النسخة الافتتاحية لنصف ماراثون مدينة إكسبو دبي».