ليفاندوفسكي: اللعب حتى «الأربعين»



مدريد (د ب أ)



قال النجم الدولي البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين.

وصرح ليفاندوفسكي «35 عاماً» لصحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية: لا يزال لدي هذا الشعور والشغف، وأعتقد أن بوسعي اللعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى، حيث أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية.

وأوضح نجم بايرن ميونخ الألماني السابق أيضاً أنه لا يرى نفسه مدرباً في المستقبل. وبعدما أصبح هدافاً للدوري الإسباني الموسم الماضي بعد انتقاله لبرشلونة، سجل ليفاندوفسكي 7 أهداف فقط في 13 مباراة هذا الموسم، بسبب معاناته من الإصابة، لكنه لا يبدو قلقاً بشأن ذلك.

وقال اللاعب المتوج بلقب الدوري الإسباني مع الفريق الكتالوني الموسم الماضي: لدي شعور بأنني في المكان المناسب والوقت المناسب.