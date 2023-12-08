الاتحاد الألماني يخسر 2. 4 مليون يورو



فرانكفورت (د ب أ)



تكبد الاتحاد الألماني لكرة القدم خسارة مالية قدرها 2. 4 مليون يورو «5. 4 مليون دولار» عام 2022، حسبما أفادت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية لأنباء المال والاقتصاد.

وكشف التقرير أنه من دون البنود الخاصة، كان من الممكن أن تصل الخسارة إلى 5. 17 مليون يورو.

ونقلت الصحيفة عن شتيفان جرونوالد، المدير المالي للاتحاد، قوله: «لا تزال نتيجة مالية مقبولة بشكل عام، مع الأخذ في الاعتبار خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات لكأس العالم في قطر، إننا نتعامل الآن مع عجز هيكلي».

وأضاف جرونوالد أنه إذا أثبتت بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2024» التي تستضيفها ألمانيا صيف العام المقبل، أنها ستكون مخيبة للآمال بالنسبة لمنتخب «الماكينات» أمام جماهيره، «سوف نواجه مشكلة أكثر خطورة».