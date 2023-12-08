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الرياضة

أوساكا.. «السعادة المتوترة»!

أوساكا.. «السعادة المتوترة»!
8 ديسمبر 2023 14:17

 
طوكيو (أ ف ب) 

أعربت اليابانية نعمي أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً في التنس، والغائبة عن الملاعب منذ أكثر من عام عن طموحها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس صيف عام 2024 وإحراز المزيد من الألقاب في بطولات «الجراند سلام».
وقالت أوساكا لشبكة «أن اتش كاي» اليابانية «من الواضح أني أريد الفوز بالمزيد من بطولات الجراند سلا،م وبالتالي سيكون تركيزي منصباً على رولان جاروس وويمبلدون، والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس».
وأضافت أنها تشعر «بالتوتر» لكنها أيضاً «سعيدة وتتطلع قدماً» لفكرة العودة إلى الملاعب التي تستهلها بالمشاركة في دورة بريزبين الأسترالية أواخر الشهر الحالي، استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.
واعتبرت أوساكا أنها نضجت حالياً أكثر مقارنة مع بداية مسيرتها بقولها «اليوم أعتقد أني قادرة على فهم اللعب بطريقة أفضل».
وأحرزت أوساكا أربعة ألقاب في «الجراند سلام» بين عامي 2018 و2021 واحتلت صدارة التصنيف العالمي عام 2019، لكنها واجهت مشاكل ذهنية بعد ذلك، ثم قررت التركيز على حياتها الشخصية، حيث أنجبت مولودها الأول في يوليو الماضي. 

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تغيب أوساكا عن الملاعب منذ سبتمبر عام 2022 وتراجع ترتيبها في التصنيف العالمي إلى ما دون المرتبة 600.

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
أولمبياد باريس 2024
ويمبلدون
رولان جاروس
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