1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»



دبي (الاتحاد)



تنطلق السبت بطولة القيادة العامة لشرطة دبي الثالثة للألعاب الإلكترونية في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن منافسات جماعية وفردية، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، يمثلون جنسيات مختلفة، يتنافسون على مدار 5 أيام، للفوز بالمراكز الأولى، وجوائز 185 ألف درهم.

وقال الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية حققت نجاحاً ملحوظاً في نسختيها الأولى والثانية، واستقطبت مُحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية، من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن الألعاب الإلكترونية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع، لاسيما الشباب، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية للآخرين، تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية.

وأوضح أن البطولة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية بما فيهم أصحاب الهمم، وتتضمن منافسات في الألعاب في لعبة فالورانت، والفيفا 24، وكاونتر سترايك 2، ودوتا 2، وسوبر سماش بروس ألتميت، فيما ستكون هناك منافسات مخصصة فقط لمن هم تحت سن 18، للعبتي فورتنايت، والفيفا 24، إلى جانب منافسات على أفضل صالة ألعاب إلكترونية في دبي، يتم تنظيمها وتقييم مشاركيها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي.

ونوه بمشاركة أكثر من 20 شركة متخصصة في المعرض الهامشي للبطولة، والمقام للمرة الأولى، ويختص بعرض وبيع الألعاب والأجهزة والمقتنيات الخاصة بالألعاب الإلكترونية، مع تقديم خصومات خاصة خلال فترة البطولة.

ولفت الرائد الشحي إلى أن نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، يفتح أبوابه لعامة الجمهور مجاناً، للحضور ومشاهدة المنافسات التي تقام من الساعة 12 وحتى 10 مساءً، كما يمكنهم زيارة المعرض المتخصص، والاطلاع على أبرز التقنيات المتخصصة، والحصول على خصومات متميزة، إلى جانب فرصة الفوز بهدايا قيمة في سحوبات ومسابقات تقدمها الشركات العارضة.