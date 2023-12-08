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الرياضة

«أنكورا» و«بن دري» في نهائي «تشرشل للبولو»

«أنكورا» و«بن دري» في نهائي «تشرشل للبولو»
8 ديسمبر 2023 16:00

دبي (الاتحاد)

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تختتم يوم السبت كأس ونستون تشرشل للبولو، التي يستضيفها نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 6 فرق، وبمعدل هناديكاب 10 جول، ويجمع النهائي بين بن دري وأنكورا لامار، ويسبقه مباراة المركز الثالث على كأس الترضية بين أبوظبي وأيه إم بنجاش، والمركز الخامس بين الحبتور وذئاب مهرة.
وشهد اليوم الأخير من الدور التمهيدي، فوز أبوظبي على الحبتور بخمسة مقابل أربعة أهداف ونصف، بعد مباراة مثيرة وقوية، وبن دري على ذئاب مهرة، بثمانية مقابل أربعة أهداف ونصف هدف، فيما لجأت 4 فرق إلى ركلات الترجيح لتحديد طرفي النهائي، وتصدرها أنكورا لامار وبن دري. 
ويضم بن دري، محمد بن دري ومعه مارتن روزاندال وتوتو سولاري وكين هول، فيما يضم أنكورا لامار كلاً من ريان العجاجي ومعه خالد العمران وجاليرمو لي وتوماس أريارتي.

 

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