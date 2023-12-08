نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



يتطلع عدد من أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين في العالم إلى خوض المنافسات في أبوظبي في أثناء إقامة نهائيات البطولة العالمية في أبوظبي، مع إعلان تشكيلة الفرق المشاركة في الحدث الكبير خلال أسبوع.

وتستعد «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس لاستضافة بطولة كاونتر سترايك -2 يومي 16 و17 ديسمبر، حيث تتنافس 8 من أفضل الفرق للفوز باللقب، والحصول على الجوائز التي تصل إلى مليون دولار، وتتولى Blast تنظيم البطولة، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

واكتملت تشكيلة الفرق المشاركة، بعد أن أصبح «Cloud9» الذي يضم مجموعة من اللاعبين من الولايات المتحدة وأوروبا هو الثامن والأخير الذي يتأهل إلى النهائيات العالمية التي تستضيفها أبوظبي.

وتقام النهائيات في أبوظبي للعام الثاني على التوالي، ويسهم الحدث في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في الإمارة، ويمكن شراء التذاكر عبر موقعي تيكت ماستر، والاتحاد أرينا بأسعار تبدأ من 160 درهماً، وتتوافر أيضاً خصومات 20% لمن يرغبون بحجز 4 تذاكر أو أكثر.