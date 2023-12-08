الكربي بطل «جائزة الافتتاح» في «دولية الحواجز»



كلباء (الاتحاد)



دشن 156 فارساً وفارسة يمثلون 27 دولة، وبصحبتهم 233 خيلاً، منافسات أول بطولة دولية لقفز الحواجز تقام على شاطئ كلباء، وينظمها نادي الشارقة للفروسية، ضمن مهرجان الشارقة كلباء الخامس للفروسية، وهي ثاني فعالية لقفز الحواجز يشهدها شاطئ كلباء، بعد منافسات القفز المحلية التي أقيمت في الموسم الماضي، وبعد نجاحها جرى ترفيعها لتصبح أول بطولة دولية من فئة النجمتين تقام على شاطئ البحر في الإمارات، وتتضمن البطولة 10 منافسات تجرى على مدى 4 أيام.

وافتتحت البطولة بحضور سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، مدير البطولة، بأولى المنافسات، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية بلدية كلباء، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 59 فارساً، نجح منهم 22 فارساً في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول فارسنا الناشئ علي مفرج الكربي على صهوة الفرس «ساجا دو لا روج»، وأنهى معها المرحلة الثانية في 21.99 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الهولندية جاسمين ستين والفرس «بي دبليو إي نونستوب كابريس»، وأنهت المرحلة الثانية في 24.38 ثانية، وأحرز جائزة المركز الثالث الفارس صالح مفرج الكربي بصحبة الفرس «إسبريسو»، وأكمل المرحلة الثانية في 24.48 ثانية، وتواصلت المراكز التي حققها فرسان الإمارات ضمن المقدمة حتى المركز السادس على التوالي، وشهد المنافسة وتوّج الفائزين محمد الجسمي، ممثلاً لبلدية كلباء راعية منافسة الافتتاح.

وجاء الفوز الثاني باسم فرسان الإمارات، والذي سجله فارسنا الناشئ مبخوت الكربي بالجواد «أير أوكرين» في ثاني منافسات البطولة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم، برعاية شركة إيكوانيست للمعالجة الطبيعية للخيول، وشهد المنافسة وتوّج الفائزين أيمن الحاج ممثلاً لها، وشارك فيها 85 فارساً، نجح منهم 35 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتوّج مبخوت الكربي بعد إكماله المرحلة الثانية في زمن سريع بلغ 24.25 ثانية.

ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة الأميركية تاليا منجّد مع الفرس «كوايت فاكوكشوف» وأنهت المرحلة الثانية في 25.30 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث فارسنا سلطان النعيمي مع الجواد «اتش كيه الشبابي»، مسجلاً معه في المرحلة الثانية 25.31 ثانية، وتواصلت نتائج فرسان الإمارات حتى المركز الثامن.