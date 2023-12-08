موسيالا يعود إلى تدريبات «البايرن»



ميونيخ (أ ف ب)

عاد جمال موسيالا لاعب الوسط الهجومي، إلى تدريبات ناديه بايرن ميونيخ الألماني، بعد غياب دام شهراً عن الملاعب استعداداً لمباراة فريقه ضد أينتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، كما كشف مدربه توماس توخل.

وقال توخل في مؤتمر صحفي «إنه ضمن المجموعة لخوض المباراة، إذا لم يطرأ أي شيء خلال التدريبات، لن يلعب 90 دقيقة بكل تأكيد، سنرى ما إذا كان سيبدأ المباراة أساسياً أو يشارك خلالها».

وتعرض موسيالا لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال مباراة فريقه ضد جالطة سراي التركي في 8 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا وخرج في الدقيقة 40.

غاب موسيالا عن تجمع منتخب ألمانيا استعداداً لمباراتيه الوديتين أمام تركيا والنمسا «خسر كلاهما 2-3 وصفر-2 توالياً»، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الألماني وواحدة في دوري الأبطال.