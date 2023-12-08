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الرياضة

البطائح إلى «النصف الأول» بثنائية بني ياس

البطائح إلى «النصف الأول» بثنائية بني ياس
8 ديسمبر 2023 19:03

 
معتصم عبدالله (الشارقة)

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صعد البطائح إلى أندية النصف الأول لترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على ضيفه بني ياس 2-1 أمس على استاد خالد بن محمد في انطلاق «الجولة العاشرة»، وسجل لأصحاب الأرض محمد الحمادي في الدقيقة 3، والفارو أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 44، فيما أحرز الأرجنتيني جاستون سواريز هدف «السماوي» الوحيد في الدقيقة 8.
ورفع «الراقي» الذي احتفل بفوزه الرابع في الدوري والثاني في المواجهات أمام «السماوي» رصيده إلى 15 نقطة، وارتقى إلى المركز الخامس «مؤقتاً»، مقابل 13 لبني ياس الثامن. 
وافتتح محمد الحمادي التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض في الدقيقة 3، من تمريرة بينية ذكية لسيكو بابا وضعته في مواجهة المرمى، وهو الهدف الأسرع للراقي في «دوري المحترفين».
وعاد بني ياس إلى المباراة سريعاً من ضربة حرة على مشارف منطقة الجزاء نفذها الأرجنتيني جاستون سواريز بيسراه داخل شباك الحارس إبراهيم عيسى في الدقيقة 8، وهو الهدف الأول للسماوي في الموسم من ركلة حرة منذ ديسمبر 2022 حينما سجل اللاعب نفسه في مرمى شباب الأهلي 2-1 ضمن الجولة 12.
ومنح البرازيلي الفارو دي أوليفيرا «أصحاب الأرض» التقدم مجدداً قبل نهاية الشوط الأول بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44، وهي ركلة الجزاء الأولى التي تحتسب على دفاع «السماوي» في الموسم الحالي.
واستمرت أفضلية البطائح في الشوط الثاني الذي غابت عنه الأهداف، ليحصد «الراقي» الفوز الرابع في سجله ويؤكد أفضليته في المواجهات أمام بني ياس في «دوري المحترفين» بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
بني ياس
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