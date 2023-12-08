هل تراجعت خطوط دفاع «كبار البريميرليج» هذا الموسم؟



عمرو عبيد (القاهرة)



عانى أغلب كبار «البريميرليج» من صعوبات واضحة في المباريات الأخيرة، سواء خسر بعضهم أو حتى حقق الفوز بمشقة واضحة، واهتزت شباك الجميع بمعدلات «لافتة» خلال الجولات الأخيرة من البطولة الإنجليزية، لاسيما «حامل اللقب» مانشستر سيتي، الذي يرى البعض أن خط دفاعه تسبب في غياب الانتصارات عنه منذ 4 مباريات، وصحيح أن دفاع «البلومون» استقبل عدداً كبيراً من الأهداف في تلك المواجهات الأخيرة، إلا أن مقارنة حصاده الحالي وباقي الكبار بما كان عليه الوضع في وقت مماثل من الموسم الماضي، قد تؤكد أو تنفي ما إذا كانت خطوط دفاع الكبار قد تراجعت بالفعل أو لا!

وخلال فترة مشابهة من الموسم الماضي، لعب مانشستر سيتي 15 مباراة شهدت استقبال مرماه 15 هدفاً، بمعدل هدف/ مباراة، أي بفارق 1.13 فقط عن الحصاد في الموسم الحالي، ويُعد الاختلاف الواضح في المحصلتين أن «السيتي» فاز 11 مرة آنذاك مقابل تعادلين وهزيمتين، في حين أنه في الموسم الجاري فاز في 9 مباريات وتعادل 3 مرات مقابل 3 خسائر.

ويتصدر أرسنال قائمة الفرق صاحبة أفضل خطوط الدفاع الحالية، بعدما اهتزت شباكه 14 مرة خلال 15 مباراة، بمعدل 0.93 هدف/ مباراة، في حين أنه تلقى 12 هدفاً فقط خلال نفس الفترة المماثلة بالموسم الماضي، بمعدل 0.8، ووقتها فاز «المدفعجية» 13 مرة مقابل تعادل واحد وهزيمة وحيدة، وربما جاء تصريح بيب جوارديولا «عن دراية وخبرة» عندما قال إنه يثق في إمكانية الحفاظ على اللقب الإنجليزي للمرة الرابعة، رغم الصعوبات الحالية، لأنها لم تختلف كثيراً عما كان عليه الحال في الموسم السابق.

ليفربول يتساوى مع «الجانرز» في كونهما الأقوى دفاعاً، بـ14 هدفاً في مرماه هو الآخر، لكن «الريدز» يبدو أفضل حالاً بالتأكيد من الموسم الماضي الذي شهد استقبال شباكه 18 هدفاً في 15 مباراة، بمعدل 1.2 هدف/ مباراة، ونجحت «كتيبة كلوب» في تحسين الوضع رغم تعادلها في 4 مباريات مثل حصاد الفترة المماثلة في 2022/2023، لكنها تلقت خسارة وحيدة مقابل 4 قبل عام واحد.

«السيتي» لا يزال يملك ثالث أقوى خطوط الدفاع في إنجلترا بعد «الريدز» و«الجانرز»، متساوياً مع نيوكاسل في اهتزاز شباكه بمعدل 1.13 هدف/ مباراة، لكن «الماجبيز» يُعد الأكثر تراجعاً بالفعل بعدما استقبلت شباكه في العام الماضي 11 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل 0.68 فقط، حيث حقق نجاحاً في المباريات وقتها بنسبة 68.75% مقابل 57.8% هذا الموسم.

أخيراً، لا تبدو الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لمانشستر يونايتد، حيث تلقى 18 هدفاً تجعله الخامس في ترتيب القوائم الدفاعية مقابل 20 هدفاً في الموسم الماضي، بفارق ضئيل جداً من حيث المعدل التهديفي، وما ينطبق أكثر على توتنهام الذي لم يختلف وضعه كثيراً عن الموسم السابق، رغم البداية الواعدة، حيث تظهر المقارنة ذلك بين المعدل الحالي 1.46 هدف/مباراة والسابق كان 1.44، أما تشيلسي فقد استقبل الأهداف مؤخراً بمعدل 1.6 مقابل 1.13 في الموسم الماضي.