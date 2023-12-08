«فزاع 3» بطل افتتاحية «الفئة الثالثة» في خورفكان



خورفكان (الاتحاد)



حقق زورق «فزاع 3»، بقيادة عارف الزفين، ونادر بن هندي، لقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفئة الثالثة، والتي أقيمت في خورفكان، وتبعه «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، و«الشارقة 9» بقيادة كونستانين أوستينوف وديمتري فانشي، و«أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري ومحمد المطلعي.

وتمكن زورق فزاع من إنهاء السباق في 35,14 دقيقة، منهياً أيضاً 13 دورة، وانطلق السباق بنجاح منذ البداية، واستمر من دون أي مشاكل حتى الدورة الأخيرة من المنافسة ولحظات رفع العلم الشطرنجي.

وشهد السباق في البداية إعادة الانطلاقة الأولى، بعد خطأ في الانطلاقة لأحد الزوارق وجاءت الثانية ناجحة منذ البداية، وحتى دورة الختام.

وأقيمت المنافسة ضمن مهرجان خورفكان البحري الذي ينطلق في نسخته الأولى، ويضم العديد من البطولات والأنشطة البحرية المختلفة، وبتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وكرم الفائزين، خالد جاسم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد عبيد القصير نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة البحري، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد عيسى الحوسني مدير نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وياسر الدوخي مدير الفعاليات في مجلس الشارقة الرياضي.

وهنأ أحمد الحوسني الأوائل في البطولة والفائزين عبر المنافسة، مشيداً بما قدموه من مستوى عالٍ ومتميز طوال أيام السباق، وبارك لفزاع 3 إحراز المركز الأول، وحصد لقب الجولة الأولى للموسم.

وأكد أحمد الحوسني أن المستوى الفني الكبير الذي ظهرت به البطولة كان واضحاً من خلال المراحل كافة، بداية من التجارب الحرة، ثم سباق كسر الكيلو، وأخيراً السباق الرئيسي.