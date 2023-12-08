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الرياضة

عجمان يعبر الجزيرة بـ «خماسية» تاريخية

عجمان يعبر الجزيرة بـ «خماسية» تاريخية
8 ديسمبر 2023 19:46

 
رضا سليم (دبي) 

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حقق عجمان فوزاً تاريخاً على الجزيرة 5-1، في المباراة التي جرت باستاد محمد بن زايد، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المرة الأولى التي ينتزع فيها «البرتقالي» الانتصار على «فخر أبوظبي» بهذه النتيجة في «المحترفين»، ليرفع رصيده إلى «النقطة العاشرة»، ويتجمد رصيد الجزيرة عند «النقطة 14».
أحرز أهداف عجمان هيكل الشيخاوي في الدقيقة 39، وروكي مارسيانو في الدقيقة 53، وعلي مدن في الدقيقة 71، وعبدالله عبدالعزيز في الدقيقة 74، ومحمد هلال في الدقيقة 88، فيما أحرز خلفان مبارك هدف الجزيرة في الدقيقة 39.
جاءت المباراة دراماتيكية، بعد مرور 21 دقيقة، بعد طرد عبدالرحمن العامري حارس الجزيرة، والذي لعب بدلاً من علي خصيف المصاب بـ «وعكة» صحية، على أثر عرقلة روكي، وتصدى الحارس «البديل» راكان وليد لضربة جزاء سددها عبدالله صالح، ويسجل هيكل الشيخاوي أول الأهداف في الدقيقة 37، وبعد دقيقتين يتعادل خلفان مبارك للجزيرة.
اكتمل المسلسل الدرامي في الدقيقة 49، بطرد مامادو كلوبالي لاعب الجزيرة، ليكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين، ويحرز روكي أول أهدافه في المباراة، وهو الثاني له مع «البركان» بالدوري، في الدقيقة 53، ويرفع علي مدن النتيجة إلى 3-1 في الدقيقة 71، وبعد 3 دقائق يضيف «البديل» عبدالله عبدالعزيز الهدف الرابع، وهو أول أهدافه هذا الموسم، وقبل صافرة النهاية بدقيقتين، يكمل محمد هلال الخماسية لمصلحة عجمان. 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
عجمان
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