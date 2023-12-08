السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب سعيد بتطور أداء ليفربول بعد «إعادة البناء»

كلوب سعيد بتطور أداء ليفربول بعد «إعادة البناء»
8 ديسمبر 2023 19:49

 
لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
هل تراجعت خطوط دفاع «كبار البريميرليج» هذا الموسم؟
سون: أشعر بالغضب والأسف!

أعرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتطور أداء فريقه بعد إعادة بناء خط الوسط مطلع الموسم الحالي.
وكان ليفربول خسر خدمات قائده جوردان هندرسون المنتقل إلى الاتفاق السعودي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو المنتقل إلى الأهلي السعودي أيضاً، وضم الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر بطل العالم مع منتخب بلاده، المجري دومينيك تسوبوسلاي، والياباني واتارو إندو والهولندي راين جرافنبرخ.
ويحتل ليفربول المركز الثاني حالياً، وإذا نجح في التغلب على كريستال بالاس في افتتاح المرحلة السبت، فإنه سيعتلي الصدارة ولو موقتاً بانتظار مواجهة أرسنال المتصدر ضد مضيفه المتألق أستون فيلا الثالث.
وكشف كلوب عشية مواجهة فريقه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه لم يخطط للوصول إلى ما وصل إليه فريقه في ديسمبر بقوله «كنت أريد أن نضع مع اللاعبين أسساً خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، وعندما تريد أن تصبح فريقاً جيداً يتعين عليك تخطي الصعوبات».
وأضاف «فيما يتعلق بالصعوبات، حدث ذلك من خلال البطاقات الحمراء، أو التخلف صفر-1 خلال بعض المباريات، لكني على العموم سعيد بما وصلنا إليه في الوقت الحالي».
وتابع «كان يتعين علينا تعويض بعض أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم، وقمنا بذلك، من خلال التعاقد مع لاعبين يتمتعون بشخصية قوية، مجموعتنا الجديدة تتمتع بخصال قيادية ومواهب رائعة».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©