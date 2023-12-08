كلوب سعيد بتطور أداء ليفربول بعد «إعادة البناء»



لندن (أ ف ب)

أعرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتطور أداء فريقه بعد إعادة بناء خط الوسط مطلع الموسم الحالي.

وكان ليفربول خسر خدمات قائده جوردان هندرسون المنتقل إلى الاتفاق السعودي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو المنتقل إلى الأهلي السعودي أيضاً، وضم الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر بطل العالم مع منتخب بلاده، المجري دومينيك تسوبوسلاي، والياباني واتارو إندو والهولندي راين جرافنبرخ.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حالياً، وإذا نجح في التغلب على كريستال بالاس في افتتاح المرحلة السبت، فإنه سيعتلي الصدارة ولو موقتاً بانتظار مواجهة أرسنال المتصدر ضد مضيفه المتألق أستون فيلا الثالث.

وكشف كلوب عشية مواجهة فريقه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه لم يخطط للوصول إلى ما وصل إليه فريقه في ديسمبر بقوله «كنت أريد أن نضع مع اللاعبين أسساً خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، وعندما تريد أن تصبح فريقاً جيداً يتعين عليك تخطي الصعوبات».

وأضاف «فيما يتعلق بالصعوبات، حدث ذلك من خلال البطاقات الحمراء، أو التخلف صفر-1 خلال بعض المباريات، لكني على العموم سعيد بما وصلنا إليه في الوقت الحالي».

وتابع «كان يتعين علينا تعويض بعض أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم، وقمنا بذلك، من خلال التعاقد مع لاعبين يتمتعون بشخصية قوية، مجموعتنا الجديدة تتمتع بخصال قيادية ومواهب رائعة».